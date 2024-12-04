今年郵輪上看3470萬人次　明年估達618艘次「接近疫前水準」

▲2024台灣郵輪論壇今在台北登場，探討分享台灣郵輪產業的展望。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣港務公司今（4日）舉辦「2024台灣郵輪論壇」，港務公司董事長李賢義指出，今年台灣郵輪預計418艘次、90.5萬人次，旅客恢復至疫前8成以上，明年預計再突破為618艘次、92.5萬旅客人次，快接近疫情前2019年671艘次的水準。

2024台灣郵輪論壇今上午在台北福華飯店登場，以「亞洲郵輪樞紐－台灣郵輪發展的創新與合作」為主題，安排港務公司、航港局專題演講，並邀台灣郵輪產業發展協會、名勝世界遊輪、奇寶遊輪、歌詩達郵輪等業者代表分享實務工作。

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李賢義說，隨著郵輪產業復甦，郵輪市場步入正軌，疫情前後差很多，去年復甦以後，全球郵輪產業達3170萬人次，超越疫前2019年2970萬人次，今年預估達3470萬人次，成長9.5％。

台灣去年3月6日復航，李賢義指出，台灣郵輪呈現微笑翻轉，去年共327艘次、54.7萬旅客人次，恢復到疫前一半；今年預計418艘次、90.5萬人次，旅客恢復至疫前的8成以上，明年更再突破為618艘次、92.5萬旅客人次。

他表示，搭乘郵輪來台的外籍旅客比例也提升，2019年32.2萬人次外籍旅客占比31％，去年31.8萬人次占比58％，今年也預估超過30萬人次。

▲台灣港務公司董事長李賢義致詞。（圖／記者蔡亞樺攝）

李賢義說，漫長疫情期間，港務公司不斷增進各港口旅運中心設備，包含基隆港東西岸旅客中心、高雄港旅運中心，今年也完成澎湖港1號碼頭延建工程、蘇澳港新旅運中心，未來也會配合政府，提升郵輪觀光體驗，增加國際客人次。

出席論壇的交通部常務次長林國顯致詞表示，郵輪需要在地特色體驗來吸引國際旅客，旅客需要交通工具快速認識港口附近城市，有賴中央、地方、港務公司、旅行社業者等協力合作，各縣市政府更要提供人文活動、合適旅遊的時間點相關資訊。

林國顯說，期待地方政府與港務公司合作，充分利用旅運中心，作為探索城市的起點，讓外籍旅客可依美食、自然景觀等喜好，乘坐交通系統探索城市，這是論壇之後大家要共同努力的方向。