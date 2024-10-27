故宮認「國寶修復人力不足」　葉元之怒提案立法清點抽查

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委葉元之日前質詢故宮博物院時，質疑為何上千件織品國寶，僅有一位保養維修人員，而故宮院長蕭宗煌竟坦言，「故宮的修復人力其實是不足的」，因此葉元之提案「公有貴重財產文物清點法草案」，要求各政府機關清點所屬公有貴重財產與文物，並引進外部監察機制，促使文物妥善保存。

根據葉元之的草案，公有貴重財產文物包括古文物、貴重金屬、有價證券、珍貴藝術品、重要史料等，各保管機關應妥善保存，並進行清點，於每年二月一日前，將清點結果送至財政部彙整。

法案中並規定，未來引進外部監察機制，將設置獨立監察委員會，獨立監察委員會每年應定期抽查，各機關對文物之清點與管理情形，並製作報告，送立法院備查。

葉元之認為，在立法院幾次質詢故宮院長的經驗，都讓他感覺故宮院長對國寶不是非常重視，像是故宮院長居然講不出故宮有什麼有名的織品國寶，對國寶維修人力缺乏也不在乎；上次還有工作人員在國寶旁3公分簽文件，院長也僅說是「小疏失」，令外界擔心，「國寶還好嗎？」

葉元之感嘆，「這些貴重文物都是民脂民膏，清點與管理工作應該法制化，我國對貴重財產尚未大規模清點過，財產是否短少？有無弄丟或被盜賣？保存情形如何？外界均一無所知，長久以來各種藏匿國寶、秘密人士私運國有財產與文物等傳言，層出不窮」。

葉元之指出，世界各國也有類似情形，例如加拿大皇家鑄幣廠（Royal Canadian Mint），2009年曾驚傳大量黃金及貴重金屬不翼而飛，損失慘重，該鑄幣廠後來展開外部審計調查，結果發現包括黃金、白銀、白金、鈀等貴重金屬數量都與帳面不符；先進國家紛紛立法，例如英國《國家傳統文物法》、德國《新版防止德國文物外流法》等，促使文物妥善保存。

