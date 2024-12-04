民主化後首次！南韓戒嚴史一文掌握　1948年立國以來共16次

▲ 昨晚緊急戒嚴後直升機空降國會，警方則阻擋國會出入口。（圖／路透）

文／中央社

南韓總統尹錫悅3日晚間到4日凌晨的戒嚴風波震驚世界。南韓1948年成立以來共16次戒嚴，當中12次為緊急戒嚴。

在野砍預算與推動彈劾 逼尹錫悅走險

綜合朝鮮日報、中央日報等南韓媒體報導，尹錫悅3日晚間在首爾的總統辦公室發表緊急全國特別談話並發布戒嚴令。此舉被解讀為在國會會期尾聲圍繞預算案的緊張局勢日益加劇和推動彈劾所致。

戒嚴發布後南韓在野黨迅速於國會召開緊急會議表決，推翻戒嚴令，尹錫悅事後解除，結束近6小時的風波。

南韓戒嚴如何實施？

朝鮮日報指出，尹錫悅援引南韓憲法第77條第1款發布戒嚴。條款賦予總統在戰時、武裝衝突期間或國家遭遇威脅公眾安全或秩序的緊急事態下，可宣布緊急戒嚴。

實施戒嚴後，將由一名受指派的軍事指揮官接管戒嚴實施地區的行政和司法，一些特定犯行改由軍法審判。

中央日報指出，戒嚴分為處理當前重大危機的緊急戒嚴及預防潛在威脅的安全戒嚴。尹錫悅這回屬前者，也是南韓45年以來再次宣布戒嚴。

宣布緊急戒嚴後，可限制言論、出版、集會和結社自由、對政府或法院權力作特殊變更。然而南韓憲法也規定總統宣布戒嚴後必須立即通知國會，若國會超過半數議員要求解除時，總統必須立即解除戒嚴。

南韓前次戒嚴是何時？

綜合外媒整理，南韓前次實施戒嚴可回溯1979年10月。當時總統朴正熙遇刺身亡，總理崔圭夏命令實施戒嚴並代理總統，之後崔圭夏在一群當時由全斗煥帶領的軍方將領施壓下延長戒嚴至1980年並實施黨禁，激起民主力量反彈，之後上百人死於光州事件血腥鎮壓。戒嚴直到1981年經公投後才解除。

解嚴後南韓恢復各政黨運作，1987年又陸續恢復多項民權，進入民主時期，直至這次尹錫悅突然宣布戒嚴。

南韓歷史上其他戒嚴

中央日報指出，自1948年8月15立國以來，南韓共宣布16次戒嚴，包括1948年10月共黨滲透軍隊引發的麗水-順天叛亂事件和1952年韓戰期間。

1960年代後，南韓為平息政治紛亂而多次宣布戒嚴；當執政黨試圖透過修憲保住權力時，也常濫用戒嚴。（譯者：陳亦偉）