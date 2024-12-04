民主絕對不走回頭路！　民進黨團：刪「戒嚴文」就表達立場

▲民進黨團召開「惡修財劃法 健康 幼教 預算全遭殃」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

南韓3日晚間宣布戒嚴，民進黨團在社群平台上發文談及此事，將南韓在野黨比喻成藍白兩黨，引來質疑。面對外界批評，民進黨團幹事長吳思瑤4日回應，這是他國內政，情況未明的狀況下在評論上都要避免造成社會誤解或是過度渲染，甚至引發對立，而民進黨刪文撤下就表達立場，也強調「民主絕對不走回頭路，民主的問題用民主解決」。

吳思瑤說，針對他國內政，台灣政府要做的是密切掌握相關情勢、妥適因應，總統賴清德雖然出訪，但總統府也發布新聞說明，呼籲國人安心，南韓狀況都有掌握，民進黨刪文撤下，也表達立場，不會過度討論他人內政，

吳思瑤表示，民主絕對不走回頭路，民主的問題用民主解決，台灣歷經38年的戒嚴，台灣人在期間遭受各項壓迫、不自由，民進黨一路反抗威權、推翻威權，因此解嚴後，民主政治逐步上路，更穩健前行，這是民進黨的責任，也是台灣社會共同珍視，正向民主自由的價值，因此不會，也不容回到過去，此刻民主多元包容的台灣，不會有人，也不應當有人去操作戒嚴議題，民進黨反對戒嚴，反對威權，民進黨不可能如在野批評的說支持戒嚴，民進黨責任是跟公民社會站在一起守護民主自由，希望大家包括各政黨一起守護得來不易的民主。

吳思瑤也說，台灣現在確實存在許多內憂外患，內部，立法院這週即將審查的選罷法，人民的公民權可能被沒收，明天司委會也要審反年改，世代正義可能要回到過去、踐踏。面對嚴峻挑戰，民進黨團在立法院用民主方式捍衛價值，要阻卻反進步的議案；在外則有中國無所不用其極的侵擾，看到賴清德領導國家團隊出訪拚外交，就是要世界看到台灣的實力，可以成為印太地區和平貢獻者，但中國很有可能在這段時間又會軍事威嚇，此刻台灣要的是團結，所以希望大家回到正軌，做該做的是，守護民主團結台灣。

民進黨書記長蔡易餘則指出，大家都知道台灣經歷38年的戒嚴，這段時間很多先進、長輩因為不自由這樣喪失生命，戒嚴對台灣來說是非常承重的議題，縱使韓國的事情，台灣必須引以為戒，不走回頭路，解嚴之前，民進黨的人拋頭顱灑熱血，民進黨不可能讓民主回頭路，現在很多人帶風向說政府要戒嚴，對台灣來說，戒嚴是走向威權統治道路，民進黨不可能讓台灣走回頭路。

民進黨團副幹事長李坤城表示，民進黨是在戒嚴時期成立的政黨，知道戒嚴對台灣民主自由的破壞，前輩一路奮鬥打拼到解嚴，民主路要一路走，決不會走回頭路，民主問題只能用更民主的方式做解決，更值得重視的是轉型正義的相關問題，這是未來民進黨要處理的，遺憾在野黨錯誤類比台韓政治情況，帶風向讓台灣社會更紛擾裂解。