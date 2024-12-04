　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民主絕對不走回頭路！　民進黨團：刪「戒嚴文」就表達立場

▲▼民進黨立院黨團於黨團召開 惡修財劃法 健康 幼教 預算全遭殃 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開「惡修財劃法 健康 幼教 預算全遭殃」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

南韓3日晚間宣布戒嚴，民進黨團在社群平台上發文談及此事，將南韓在野黨比喻成藍白兩黨，引來質疑。面對外界批評，民進黨團幹事長吳思瑤4日回應，這是他國內政，情況未明的狀況下在評論上都要避免造成社會誤解或是過度渲染，甚至引發對立，而民進黨刪文撤下就表達立場，也強調「民主絕對不走回頭路，民主的問題用民主解決」。

吳思瑤說，針對他國內政，台灣政府要做的是密切掌握相關情勢、妥適因應，總統賴清德雖然出訪，但總統府也發布新聞說明，呼籲國人安心，南韓狀況都有掌握，民進黨刪文撤下，也表達立場，不會過度討論他人內政，

吳思瑤表示，民主絕對不走回頭路，民主的問題用民主解決，台灣歷經38年的戒嚴，台灣人在期間遭受各項壓迫、不自由，民進黨一路反抗威權、推翻威權，因此解嚴後，民主政治逐步上路，更穩健前行，這是民進黨的責任，也是台灣社會共同珍視，正向民主自由的價值，因此不會，也不容回到過去，此刻民主多元包容的台灣，不會有人，也不應當有人去操作戒嚴議題，民進黨反對戒嚴，反對威權，民進黨不可能如在野批評的說支持戒嚴，民進黨責任是跟公民社會站在一起守護民主自由，希望大家包括各政黨一起守護得來不易的民主。

吳思瑤也說，台灣現在確實存在許多內憂外患，內部，立法院這週即將審查的選罷法，人民的公民權可能被沒收，明天司委會也要審反年改，世代正義可能要回到過去、踐踏。面對嚴峻挑戰，民進黨團在立法院用民主方式捍衛價值，要阻卻反進步的議案；在外則有中國無所不用其極的侵擾，看到賴清德領導國家團隊出訪拚外交，就是要世界看到台灣的實力，可以成為印太地區和平貢獻者，但中國很有可能在這段時間又會軍事威嚇，此刻台灣要的是團結，所以希望大家回到正軌，做該做的是，守護民主團結台灣。

民進黨書記長蔡易餘則指出，大家都知道台灣經歷38年的戒嚴，這段時間很多先進、長輩因為不自由這樣喪失生命，戒嚴對台灣來說是非常承重的議題，縱使韓國的事情，台灣必須引以為戒，不走回頭路，解嚴之前，民進黨的人拋頭顱灑熱血，民進黨不可能讓民主回頭路，現在很多人帶風向說政府要戒嚴，對台灣來說，戒嚴是走向威權統治道路，民進黨不可能讓台灣走回頭路。

民進黨團副幹事長李坤城表示，民進黨是在戒嚴時期成立的政黨，知道戒嚴對台灣民主自由的破壞，前輩一路奮鬥打拼到解嚴，民主路要一路走，決不會走回頭路，民主問題只能用更民主的方式做解決，更值得重視的是轉型正義的相關問題，這是未來民進黨要處理的，遺憾在野黨錯誤類比台韓政治情況，帶風向讓台灣社會更紛擾裂解。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／金瓜石「落石砸4人」！　1女命危
LIVE／尹錫悅戒嚴是「他」的餿主意　劉家昌癌逝兒不知「我有
韓星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人停手　特戰背景起底
驚悚畫面曝！戒嚴軍「裝填實彈」闖國會　軍機空降
史上最大毒溫室「4個足球場大」！　超扯畫面曝
快訊／雙城論壇時間縮短成兩天　上海副市長華源率團來台
快訊／宥勝庭上認罪！　道歉求輕判
「戒嚴文」有沒有人先看過？　民進黨：將嚴格檢討社群作業
尹錫悅「戒嚴」是防長餿主意！9月就策畫　新將領全是高中同學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「戒嚴如性侵」念頭都不該有！　他警告：民進黨不道歉將雪崩大地震

陸委會批馬英九基金會「不斷違反切結」　引發不同立場的衝突

民進黨發文釣出「青鳥」挺戒嚴　黃國昌：這是跟自由民主憲政宣戰

數發部遭爆職場霸凌黃彥男道歉　鄭明宗發聲：深自檢討

綠發文附和南韓戒嚴　羅智強：尹錫悅瘋了民進黨更瘋

民進黨附和戒嚴！民眾黨批：用民主包裝極權思維　籲防權力集中個人

陸媒酸中山女高學生「馬龍進了盤絲洞」　綠斥：對台灣小女生的輕蔑

民主絕對不走回頭路！　民進黨團：刪「戒嚴文」就表達立場

陸生稱「中國台北」陸委會要處分　馬辦：民進黨這麼希望戒嚴？

「戒嚴文」有沒有人先看過？　民進黨團：將嚴格審視檢討社群作業

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

「戒嚴如性侵」念頭都不該有！　他警告：民進黨不道歉將雪崩大地震

陸委會批馬英九基金會「不斷違反切結」　引發不同立場的衝突

民進黨發文釣出「青鳥」挺戒嚴　黃國昌：這是跟自由民主憲政宣戰

數發部遭爆職場霸凌黃彥男道歉　鄭明宗發聲：深自檢討

綠發文附和南韓戒嚴　羅智強：尹錫悅瘋了民進黨更瘋

民進黨附和戒嚴！民眾黨批：用民主包裝極權思維　籲防權力集中個人

陸媒酸中山女高學生「馬龍進了盤絲洞」　綠斥：對台灣小女生的輕蔑

民主絕對不走回頭路！　民進黨團：刪「戒嚴文」就表達立場

陸生稱「中國台北」陸委會要處分　馬辦：民進黨這麼希望戒嚴？

「戒嚴文」有沒有人先看過？　民進黨團：將嚴格審視檢討社群作業

德國盃巔峰對決　勒沃庫森1比0擊敗拜仁慕尼黑闖四強

「戒嚴如性侵」念頭都不該有！　他警告：民進黨不道歉將雪崩大地震

快訊／新北金瓜石「落石砸傷4登山客」　1女失去心跳命危送醫

上海8名副市長！雙城論壇由華源赴台　年紀最輕擁公管碩士背景

試開箱／超珍稀「甜酒之王」貴腐葡萄奢寵肌膚　金字塔頂端不老的秘密

陸委會批馬英九基金會「不斷違反切結」　引發不同立場的衝突

友善石虎農作推廣有成！南投46農友加入　面積逾85公頃

「新龍王」正式誕生！　巴恩斯狂砍本季新高35分主場拆溜馬

澎湖望安鄉公所涉貪瀆弊案！檢方昨搜索17處　鄉長許賢德遭聲押

劉家昌癌逝！醫點名「1篩檢」需定期做：通常有症狀已晚期

政治熱門新聞

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

尹錫悅「最大靠山」將下台　邱毅：他快玩完了

快訊／韓國戒嚴比對文惹議　綠黨團澄清：絕無支持戒嚴之意

陸委會：馬英九陸生團涉違規

綠營護航「尹錫悅戒嚴」　側翼：我們可以比照？

南韓宣布戒嚴！北市議員遊韓遇大事　直言「非常緊張的狀況」

韓國戒嚴綠「比對文」惹議　王婉諭要綠黨團道歉：連比喻念頭都不該有

名嘴「南韓給了威廉一個強而有力的示範」　貼文炸鍋！本人不忍了

台灣為何不能比照韓國戒嚴？　律師揭2法律理由：目前無法援引

王世堅爆氣反廢死：殺人償命　遭民眾狂噓

馬龍訪團陸生稱「中國台北」　台大、清大、中山女高學生盼對等交流

「戒嚴文」有沒有人先看過？　民進黨團：將嚴格審視檢討社群作業

柯文哲死定了？朱蕙蓉憑什麼身分看柯案資料

更多熱門

相關新聞

陸生稱中國台北陸委會要處分　馬辦回擊了

陸生稱中國台北陸委會要處分　馬辦回擊了

陸委會主委邱垂正今（4日）受訪時指出，馬英九基金會邀陸生團來台，有涉矮化台灣等言論，恐違反陸籍人士來台許可辦法，將蒐集相關訊息後處理。馬英九基金會執行長蕭旭岑隨後回應，沒有違反任何條款，否則陸委會就會停止行程了，至於說要行政處分，真的不是台灣人民能接受的，「民進黨團這麼希望戒嚴嗎？」

韓戒嚴「當兵idol上前線」登熱搜！粉點名BTS、NCT崩潰

韓戒嚴「當兵idol上前線」登熱搜！粉點名BTS、NCT崩潰

南韓6小時短命戒嚴！　北市議員現場直擊

南韓6小時短命戒嚴！　北市議員現場直擊

民進黨挺戒嚴？白委痛批綠色恐怖

民進黨挺戒嚴？白委痛批綠色恐怖

鏡民調／46.3%民眾贊同罷免門檻修高　45.6%不滿勞動部霸凌案處置

鏡民調／46.3%民眾贊同罷免門檻修高　45.6%不滿勞動部霸凌案處置

關鍵字：

民進黨國民黨立法院南韓戒嚴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面