台灣換肝名醫「違法仲介病患」赴中移植器官　黑心賺1500萬

▲陳堯俐是台灣換肝名醫，最高紀錄一年完成76例換肝手術。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣換肝名醫、現任中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐，涉嫌在彰化基督教醫院任職期間，夥同護理師、生技公司老闆等人，非法仲介多名病患到中國換肝、換腎，獲取高額利益，上週遭檢方以違反《人體器官移植條例》起訴，陳被求刑6年，震撼醫界。

彰化地檢署主任檢察官高如應、檢察官陳顗安2年前接獲檢舉，指陳堯俐非法仲介病患到中國換肝、換腎，查出陳任職彰化基督教醫院期間，2015年7月以後共非法仲介至少9名病患到中國換肝、換腎，並向每名病患收取新台幣300萬到750萬元不等，陳個人獲利近1500萬元。

▲中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐因仲介病患到中國器官移植，遭起訴求刑六年。

本刊調查，陳堯俐涉嫌與3名中國醫師合作，以競標方式取得來源不明器官，其中一名青島大學附設醫院的醫師，後來墜樓死於非命，外傳與活摘法輪功成員、政治犯器官有關，整起案件黑幕重重。

▲跟陳堯俐合作的青島大學附設醫院器官移植中心主任臧運金（圖），3年前離奇墜樓身亡。

陳堯俐的行徑之所以曝光，跟奇怪的門診現象有關。熟知內情的彰基醫師告訴本刊，陳當年名氣並不大，請他開刀的人也不多，1年只有3到5個肝臟移植病例，幾乎都是器官捐贈。詭異的是，陳門診的術後追蹤病人數量卻異常多，明明他沒換那麼多肝，很多剛換完肝、需要追蹤的病患卻指名找他。

有人發現陳堯俐及特定器官移植的醫師，經常請1星期到10天的長假，其他醫護人員好奇詢問，卻得到「問那麼多幹麼」的答案，後來才聽說陳等人是陪同病患到中國進行器官移植，陳甚至還違法在中國的醫院執刀動手術。

▲彰化基督教醫院（圖）2年前就掌握陳堯俐的不法證據，將他解聘。

還有彰基醫師告訴本刊，陳堯俐的換肝技術是踩在病患屍體上換來的，他把病患當成白老鼠，尤其2009到2013年這段時間，他的開刀失敗率特別高。

陳為了利益還會誇大病情、欺騙患者，例如1名中部重量級大哥就誤信陳的說法，以為自己必須換肝才能存活，結果到其他大型醫院複診，才知道只需切除少部分肝臟即可。

▲中國境內時常有法輪功成員、政治犯遭活摘器官的傳聞。

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