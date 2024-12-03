教看市值6億免費盜版片　《瘋先生》聲明回應了

▲檢警前往搜索瘋先生幕後工作室，查看平台資料。（圖／記者許權毅翻攝）



記者隋昊志／綜合報導

擁有不少人氣的知名網站《電腦王阿達》、《瘋先生》，因分享教學盜版片觀看文章，導致各國許多影視作品遭侵權，市值逾6億，遭到日本版權單位檢舉。檢警今年9月至10月蒐證後，分別前往電腦王阿達位在台南的工作室、瘋先生台中工作室進行搜索，其中電腦王阿達負責人沈男送辦後無保請回。對此，《瘋先生》傍晚也發出聲明表示，《瘋先生》一直秉持免費無償原則分享資訊，提供讀者優質內容，也積極支持讀者訂閱正版影視平台，後續會以負責任的態度處理相關事宜，希望事件能早日圓滿解決。

瘋先生聲明書全文：

針對近期瘋先生涉及影視產權爭議，對於外界的關注與疑問，感謝多數網友關心當前近況，也希望藉此機會向大家說明相關情況。

目前，雙方在事實認知和法律適用的部分尚有分歧，這是一個需要進一步釐清的專業問題。我們尊重司法機關單位的專業與公正，相信會透過獨立的調查與審理，能夠還原事實真相，並給出公平的裁決。

《瘋先生》網站一直秉持免費無償原則分享資訊，致力於為讀者提供優質內容，針對此次爭議影視APP類別部分並無收取任何費用，同時在文末都積極支持推薦讀者訂閱正版影視平台，以獲得最原始、最高畫質的串流影音服務，才能支持影視產業的發展。

對於司法若認定我們在此事中需負起責任，我們也會義不容辭協助，並以妥善的方式處理，確保相關各方的權益得到保障。

此外，我們也希望外界在關注這起事件時，能保持客觀與理性的態度，避免基於片面資訊作出不實推測。後續也會持續全力配合司法程序，並同時保留依法律維護自身權益的權利，一切法院的確定判決才是最真實也最準確的結論，這也是解決此爭議的唯一途徑。

感謝大家對此事件的關心與耐心，後續也會以負責任的態度處理相關事宜，倡導讀者能透過合法串流影音服務平臺觀看影視，也希望此事件能早日獲得圓滿解決。

瘋先生敬上