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電腦王阿達涉侵權送辦！負責人4聲明道歉「員工個人行為已懲處」

▲電腦王阿達po出聲明回應侵權風波。（圖／翻攝自《電腦王阿達》網站）

▲電腦王阿達發4點聲明道歉。（圖／翻攝自《電腦王阿達》網站）

記者閔文昱／綜合報導

知名網路資訊平台「電腦王阿達」、｢瘋先生」因教學盜版片觀看方式，遭日本版權單位檢舉，檢警今年9月至10月蒐證後，分別前往電腦王阿達位在台南的工作室、瘋先生台中工作室搜索，其中電腦王阿達負責人沈男送辦後無保請回。對此，電腦王阿達傍晚也發布4點聲明，強調本次事件是「員工個人行為所致」，已進行懲處並將加管理與教育。

電腦王阿達4點聲明全文如下：

1.針對近日新聞、社群媒體所報導，關於電腦王國際資訊有限公司（下稱「本公司」）網路平台「電腦王阿達」刊登介紹疑似侵權軟體之文章一事，經本公司內部調查後確認，本次事件為本公司員工因不諳法令之個人行為所致，並非本公司營運政策指示；本公司向來重視智慧財產權之維護，對於本次事件及對於社會造成之負面影響深感遺憾。

2.本公司成立以來，一向秉持合法、正當之經營理念，業務營運亦遵循相關法律規範，並強調對於智慧財產權之尊重，而該名員工之行為與本公司之營運精神背道而馳，針對本次事件，本公司已對該名員工進行懲處，並將加強員工之管理與教育，避免類似事件再度發生。

3.此外，本公司亦已全力配合檢警單位對於本次事件之調查處理，除事發後已第一時間下架爭議文章，並提供必要之協助及相關資料，絕無推諉。

4.未來，本公司將秉持更嚴謹的態度，全面提升內部管理與監督密度，以維護安全、合法之網路使用環境。於此亦籲請大眾朋友，勿下載或使用不明來源或具有侵權疑慮之軟體，除為尊重他人智慧財產權，亦為保障個人設備安全，並避免涉入法律爭議。

▲▼電腦王阿達、瘋先生出事了！教學看盜版片被抓　幕後負責人曝光。（圖／記者許權毅翻攝）

▲電腦王阿達涉教學看盜版片被抓。（圖／記者許權毅翻攝）

電腦王阿達也透露，此次事件發生時間是在上個月，當時檢警表示基於偵查不公開，不要透露過多消息與言論於外界，今天適逢半年多前安排的清邁家族旅遊出國，下飛機才知道此事件造成各方關注與親友困擾，「我個人當時是無保請回，也僅針對事件過程進行陳述，然目前國內媒體報導與事實有所出入，我雖不便就此發表相關言論，但為避免不當言論持續發酵，經與律師團隊討論後擬妥一份聲明稿，此後在事件完結前不會再發表任何言論。」

案件源自於日本版權方發現，台籍網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」在網路上教學觀看盜版片，提供民眾破解iPhone App Store下載方式，讓未經過安全驗證、盜版APP能夠直接在App Store下載，且教學內容還直接附上下載連結，按照此方法操作，能直接免費觀看大量海內外電影、影集，此舉讓日方不滿，憤而檢舉。

全案經警詢後分別將瘋先生負責人梁男、電腦王阿達負責人沈男、沈男員工林男分別移送台中地檢署、台南地檢署偵辦，檢方訊後命梁男1萬元交保，沈男與林男無保請回。

▼瘋先生幕後工作室相對簡約，檢警前往搜索時，查看平台資料。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼電腦王阿達、瘋先生出事了！教學看盜版片被抓　幕後負責人曝光。（圖／記者許權毅翻攝）

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