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大陸 大陸焦點 特派現場

拚生育率　陸官媒建議：高校開設「婚戀教育課」

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。河南安陽幾名農村留守婦女在家政服務培訓機構學習母嬰保健服務技能從事月嫂職業。（圖／CFP）

▲大陸生育率近年大幅衰退，已陷入「生不如死」狀態。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方旗下《中國人口報》3日刊文指出，高校要充分發揮婚戀教育的橋頭堡和主陣地的作用，透過開設婚戀教育課程的方式，承擔起對大學生進行婚戀教育的責任。

文中提到，當代大學生作為未來生育的主力軍，婚戀觀念發生了明顯變化。例如，56.9%的同學表示目前並不想談戀愛，「他們之所以不願意談戀愛，最主要的原因是不知道如何分配時間來平衡學習與戀愛的關係。這一結果表明，由於缺少系統、科學的婚戀教育，大學生對情感關係的認知較為模糊。」

文中指出，當前婚戀教育在學校場域明顯缺失，82%的大學生反映其所在的學校沒有開設婚戀課；僅有2.51%的大學生上過婚戀課；65.99%的大學生希望所在高校開設婚戀課。

新生兒,孕婦,產檢,早產兒,嬰兒。（圖／CFP）

文中提到，高校是大學生系統接受科學知識教育的主要場所，也是大學生談戀愛的一個重要場所，所以高校要充分發揮婚戀教育的橋頭堡和主陣地的作用，通過開設婚戀教育課程的方式，承擔起對大學生進行婚戀教育的責任。

文中指出，高校開設婚戀課程、做好大學生婚戀教育，可以加強對年輕人婚戀觀、生育觀、家庭觀的引導，進而培育新型婚育文化。

文中建議，將婚戀教育課程納入大學選修課程體系，結合大學生對婚戀教育需求增加的實際情況，根據實際需求設置婚戀教育課程，通過理論講解和案例分析相結合的形式，使學生能夠在「真實情境」中學習和反思，幫助其提升正確認識婚戀和經營戀愛關係的能力，從而更好地為未來的戀愛和婚姻生活做準備。

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。月嫂正在幫孩子按摩。（圖／CFP）

文中也建議，採用線上線下相結合的混合教學方法，靈活利用非傳統形式開展婚戀教育。比如，借助網路課程平台，錄制婚戀相關課程，打造特色網路婚戀教育平台，方便學生自由學習和與教師交流。

文中還強調，政府相關部門和高校應重視加大對婚戀教育師資的培養力度，通過培訓、進修等方式提高教師專業水平和教學能力；設立專項基金，支持教師參加與婚戀教育相關的思政教育培訓和研究活動。

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