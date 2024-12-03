拚生育率　陸官媒建議：高校開設「婚戀教育課」

▲大陸生育率近年大幅衰退，已陷入「生不如死」狀態。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方旗下《中國人口報》3日刊文指出，高校要充分發揮婚戀教育的橋頭堡和主陣地的作用，透過開設婚戀教育課程的方式，承擔起對大學生進行婚戀教育的責任。

文中提到，當代大學生作為未來生育的主力軍，婚戀觀念發生了明顯變化。例如，56.9%的同學表示目前並不想談戀愛，「他們之所以不願意談戀愛，最主要的原因是不知道如何分配時間來平衡學習與戀愛的關係。這一結果表明，由於缺少系統、科學的婚戀教育，大學生對情感關係的認知較為模糊。」

文中指出，當前婚戀教育在學校場域明顯缺失，82%的大學生反映其所在的學校沒有開設婚戀課；僅有2.51%的大學生上過婚戀課；65.99%的大學生希望所在高校開設婚戀課。

文中提到，高校是大學生系統接受科學知識教育的主要場所，也是大學生談戀愛的一個重要場所，所以高校要充分發揮婚戀教育的橋頭堡和主陣地的作用，通過開設婚戀教育課程的方式，承擔起對大學生進行婚戀教育的責任。

文中指出，高校開設婚戀課程、做好大學生婚戀教育，可以加強對年輕人婚戀觀、生育觀、家庭觀的引導，進而培育新型婚育文化。

文中建議，將婚戀教育課程納入大學選修課程體系，結合大學生對婚戀教育需求增加的實際情況，根據實際需求設置婚戀教育課程，通過理論講解和案例分析相結合的形式，使學生能夠在「真實情境」中學習和反思，幫助其提升正確認識婚戀和經營戀愛關係的能力，從而更好地為未來的戀愛和婚姻生活做準備。

文中也建議，採用線上線下相結合的混合教學方法，靈活利用非傳統形式開展婚戀教育。比如，借助網路課程平台，錄制婚戀相關課程，打造特色網路婚戀教育平台，方便學生自由學習和與教師交流。

文中還強調，政府相關部門和高校應重視加大對婚戀教育師資的培養力度，通過培訓、進修等方式提高教師專業水平和教學能力；設立專項基金，支持教師參加與婚戀教育相關的思政教育培訓和研究活動。