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普丁擬設「性愛部門」！　深夜強制停電斷網：逼夫妻壞壞

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯擬成立性愛部門，拯救俄國低迷生育率。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯當局近日積極討論成立「性愛部門」，以改善該國生育率持續低迷的情況。有專家更發起請願書，希望性愛部門能夠推動提高生育率的計畫，然而請願書內卻有許多讓人匪夷所思的計畫，其中包含在深夜時段強制斷電，以鼓勵夫妻發生性行為。此外也提到要為情侶們的首次約會提供高達5000盧布（約新台幣1687元）的約會補助金。

根據《鏡報》報導，俄羅斯總統普丁支持者、俄國國會家庭保護委員會主席妮娜·奧斯塔尼娜（Nina Ostanina）正審核一份請願書，該請願書提議讓政府成立「性愛部門」，並由該部門專責管理提高生育率的相關計畫。

俄羅斯自從在2年多前引發俄烏戰爭後，導致數十萬人陣亡，也使得俄羅斯持續人口下滑。俄羅斯官員為應對人口減少問題，也積極提出多種措施，包含這份由國會家庭保護委員會主席提出的請願書。不過該份請願書提及的內容，卻有多項讓外界無法理解。

其中一項引人注目的提案是要求政府在晚上10時至凌晨2時強制停電與關閉網路，以鼓勵夫婦在深夜心無旁鶩地進行性行為。還有一項是提議由國家資助情侶們「第一次約會」，金額上限為5000盧布（約新台幣1687元）。

此外，也有建議讓政府補助新人新婚之夜的飯店費用，以刺激生育率，而補助金額最多可達2萬6300盧布（約合8875英鎊）。此外，也有計畫是建議政府為全職家庭主婦支付酬勞，同時將她們列入退休金計畫中。

據《莫斯科人》雜誌報導，該請願書由GlavPR廣告公司提出，但其背後推動者並未公開。目前俄羅斯各地方政府也紛紛推出各自的生育鼓勵政策，例如哈巴羅夫斯克地區向18至23歲女大學生提供首胎生育補助，約900英鎊（約新台幣3萬7544元）補助，而在車里雅賓斯克地區，更是高達8500英鎊（約新台幣35萬4584元）。

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