網球打一半倒地　土耳其選手「腦血管破裂」送醫救回一命

圖文／CTWANT

突尼西亞近日正在舉辦ITF M25男網賽，而在4強賽階段時，土耳其頭號種子選手茨利比亞克（Altug Celikbilek）在比賽過程中因為腦出血倒地昏迷。當下立刻他被緊急送往醫院進行救治，所幸經過醫生治療後，順利撿回一命。

根據《馬卡報》等外媒綜合報導，突尼西亞莫納斯提爾（Monastir）當地正在舉行ITF M25男網賽。而土耳其頭號種子選手茨利比亞克，在進行4強賽第1局時，竟傳出意外。

當時茨利比亞克在比賽過程中，突然倒地昏迷，立刻被工作人員緊急送往醫院進行急救。後續經過院方檢查，確認茨利比亞克是因為腦部血管破裂造成出血，不過經過治療後，順利保住一命。

對此，土耳其網球協會發布聲明表示「「我們的運動員茨利比亞克在突尼西亞莫納斯提爾舉行的ITFM25男網賽中出現醫療情況，土耳其網球協會和突尼西亞大使館正在密切監測他的健康狀況，並正在為我們的運動員及其家人提供一切必要的支持。」

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