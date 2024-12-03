醫師做心臟超音波連續對母女襲胸　下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一對母女2022年間前往醫院進行心臟超音波檢查，沒想到醫師A竟趁著做檢查時，先後對母女兩人襲胸。新竹地院法官日前審理此案，考量到醫師A已經坦承犯行，也與受害母女達成和解並賠償完畢，最終依對未滿14歲女子為猥褻行為罪、對受照護之人利用機會猥褻罪，判處他有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元，緩刑2年。

▲醫師A利用做檢查的機會，先後對母女兩人襲胸猥褻。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，醫師A明知女童未滿14歲，竟利用檢查心臟的機會，在兒童超音波室內徒手對女童襲胸得逞；接著，他在完成問診、檢查之後，向女童的母親說明病況，聲稱心臟問題可能與遺傳有關，需要對母親進行超音波檢查。

然而，母親在接受檢查時，受到醫師A徒手襲胸，起初因為無法判斷用意，沒有明確表示反對，沒想到醫師A又多次碰觸，她不悅喊了一句「ㄟ醫生」，對方這才罷手。事後母親詢問女兒的檢查狀況，驚覺女兒也受害，於是立刻向護理師尋求協助，報警處理。

醫師A到案之後，在法院審理、簡式審判程序中均坦承不諱。新竹地院法官認為，醫師A因為一時誤想，利用女童因病求診的機會，先後對母女兩人進行猥褻，嚴重戕害受害母女對醫師的信賴，考量到他已經坦承全部犯行，願意面對過錯，也與受害母女達成和解並賠償完畢，最終依對未滿14歲女子為猥褻行為罪、對受照護之人利用機會猥褻罪，判處他有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，還要接受4場法治教育課程，全案仍可上訴。

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