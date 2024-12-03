遭點名沒繳黨費　陳智菡：絕對有繳

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭到羈押禁見至明年，黨內近來也是爭議不斷，有名嘴質疑大選期間的QR code連結到木可、眾望基金會，還有創黨黨員質疑黨團主任陳智菡沒繳黨費等。對此，陳智菡強調，自己絕對有繳黨費；黨秘書長周榆修更開酸，「民眾黨言論自由的程度，讓多少的政論節目產值那麼高？所以民眾黨不是一言堂」。

▲民眾黨黨公職今到勞動部前，召開「官僚殺人 全民怒吼」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



針對QR code爭議，名嘴吳靜怡爆料，去年5月黃珊珊臉書的KP小物附上網址，背後就是眾望基金會？對此，黃回應，這完全就是故意扭曲，含沙射影，民眾黨QR code在最後募款，黨團主任陳智菡已貼出，就是應援公司，「從頭到尾就是政治獻金專戶，從來沒有一個QR code是到木可公司」。

發言人吳怡萱補充，小額捐款網站的帳戶綁定，都會去跟監察院核實到底是不是合法捐款政治獻金，「這些造謠者每天造謠，只會說謊，說謊的人還說別人說謊，這世界還有天理嗎？拜託相關人等，不管黨員與否，都應查證事實後再發言」。

另外，針對朱蕙蓉爆料沒繳黨費，陳智菡說，自己確實是合格有效黨員，「我絕對有繳黨費」，身為一個民眾黨的黨員，對於黨所有理念支持，所有應盡權利義務只會多、不會少，就跟在座所有夥伴一樣，只要認同民眾黨，都不會讓這件小事模糊焦點。

秘書長周榆修表示，民眾黨怎麼會是一言堂？民眾黨廣開言論、百家爭鳴、頭角崢嶸，前後期的同事每天晚上在政論節目、直播，生龍活虎、虎虎生風，「民眾黨言論自由的程度，讓多少的政論節目產值那麼高？所以民眾黨不是一言堂」。

▲民眾黨秘書長周瑜修。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）