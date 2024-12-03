　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為中風嬤選擇念長照！嘉義18歲女護專生車禍亡　嬤悲求見最後一面

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義一名就讀護專的18歲葉姓女護專生2日深夜11時30分許打完工下班，正準備騎車回老家探望中風的阿嬤，未料卻在途中左轉時遭到大貨車撞飛，重傷宣告不治。81歲的阿公、以及79歲的中風阿嬤聞訊後泣不成聲，阿公悲傷地表示，孫女很乖巧、孝順，為了能照顧阿嬤，還毅然決然選擇長照專長，怎料當晚下班後竟會遇上死劫，從此天人永隔。

▲▼嘉義女大生打工下班騎車回老家探望中風阿嬤，遭貨車撞飛慘死。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿嬤得知孫女不治後痛哭失聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，葉女就讀嘉義縣某護專，在民雄租屋，為了補貼家用，放學後還在一家韓式豆腐鍋餐廳打工賺取生活費；葉女在家中排行老二，還有一個哥哥、一個妹妹。阿公表示，由於阿嬤幾年前因脊椎病變、且治療過程中又遇上中風，身體狀況不若以往，平時不良於行只能臥病在床，乖巧的葉女不捨阿嬤遭病痛折磨，即便課業、打工繁忙，也都會抽出時間回老家探望阿嬤，還會扶阿嬤起身，帶她出去走走。

▲▼嘉義女大生打工下班騎車回老家探望中風阿嬤，遭貨車撞飛慘死。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲葉女平時下課後還會到餐廳打工，補貼家用。（圖／記者翁伊森翻攝）

2日深夜11時30分許，葉女結束打工後如往常騎車返回老家，準備探望阿嬤，未料經過嘉朴公路22.2公里處路口待轉後，卻遭一輛大貨車撞飛，機車當場支離破碎，葉女也噴飛、當場失去呼吸心跳。救護人員到場後立即將她送醫，但由於頭部創傷過重，加上氣血胸及腹部出血，葉女仍於2日凌晨1時許宣告不治死亡。

阿公、阿嬤聽聞孫女死訊後一度無法置信、泣不成聲，無法接受乖巧的孫女就這樣離開。阿公今(3日)哽咽地說，在家整理物品時，看到孫女的遺物，眼淚就止不住地掉；阿公表示，孫女為了要給阿嬤更完善的照顧，還選擇念長照專長，對長者相當有耐心，照顧也很細心，就算在外面念書、打工，只要想到阿嬤就會回來看看。

據悉，葉女發生車禍的當天，阿公阿嬤就已經接到通知，在獲悉孫女不治後，2老心痛不已，由於阿嬤不良於行，沒辦法趕到醫院，因此葬儀社業者在家屬強烈要求下，當天凌晨還將葉女的遺體運回老家，讓阿嬤能見孫女最後一面。

▼葉女在家中排行老二，平時相當乖巧孝順，與阿公阿嬤感情非常要好。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義女大生打工下班騎車回老家探望中風阿嬤，遭貨車撞飛慘死。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義女大生打工下班騎車回老家探望中風阿嬤，遭貨車撞飛慘死。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義女大生打工下班騎車回老家探望中風阿嬤，遭貨車撞飛慘死。（圖／記者翁伊森翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
小六生遭警帶走　家長申請「教師不當管教」調查
18歲女護專生遭撞亡　校方：她是班上開心果
劉雨柔被爆分手球星　297字開罵：賤人
安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天
為中風嬤選擇念長照...18歲女護專生車禍亡　阿嬤悲求見最後
快訊／大逆轉！彰化警輕生亡　家屬發聲：無關霸凌
林靖恩賣了李坤城房產　「10年超爽月領金額」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海線小三生遭主任長期霸凌！校長吃案逼轉學　台中教育局回應了

屏東里港小吃部小姐陪侍+吸毒趴　11／20遭斷水電停業

曾任副隊長！高雄資深警酒駕蛇行竟嗆「自己人」　慘被2大過免職

槍殺債主棄屍！新北市前副發言人胞弟命案　母淚控凶嫌無意和解

詐團11月騙全台民眾127億　「打詐儀錶板」升格獨立網站

嘉義18歲女護專生遭撞亡！　校方曝她「樂觀正向」：是班上開心果

高雄也傳警察進校園！小6女童文具不見　百米外看全班倒書包

徐巧芯大姑丈夫又出事！持刀大鬧行銷公司　涉妨害自由被起訴

「小六生遭警帶走」法院6月結案　家長7月申請「不當管教」調查

13年吞131萬郵票「賣給集郵社」　桃園觀音區公所員工慘了

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

【泰格與雪兒】憑實力單身

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

陸生稱中國台北遭批「吃豆腐」　馬辦：法規不同、別針對女大生

周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生 判刑3月｜20241202 ET午間新聞

海線小三生遭主任長期霸凌！校長吃案逼轉學　台中教育局回應了

屏東里港小吃部小姐陪侍+吸毒趴　11／20遭斷水電停業

曾任副隊長！高雄資深警酒駕蛇行竟嗆「自己人」　慘被2大過免職

槍殺債主棄屍！新北市前副發言人胞弟命案　母淚控凶嫌無意和解

詐團11月騙全台民眾127億　「打詐儀錶板」升格獨立網站

嘉義18歲女護專生遭撞亡！　校方曝她「樂觀正向」：是班上開心果

高雄也傳警察進校園！小6女童文具不見　百米外看全班倒書包

徐巧芯大姑丈夫又出事！持刀大鬧行銷公司　涉妨害自由被起訴

「小六生遭警帶走」法院6月結案　家長7月申請「不當管教」調查

13年吞131萬郵票「賣給集郵社」　桃園觀音區公所員工慘了

政府告勞工、部長唱歌都花就安基金　前勞長也認證是「小金庫」

東北季風殺到北東轉雨「下到發紅」　2波降溫探13度　

賈靜雯離婚再嫁修杰楷「太lucky」被說很難聽！反應太真實 首回應

海線小三生遭主任長期霸凌！校長吃案逼轉學　台中教育局回應了

清大研究團隊揭開「癌細胞愛吃糖」之密　登國際知名期刊

少年陳傑憲赴日追夢幕後推手曝光　陳德華讚他「有領袖氣質」

人妻超愛鳳梨！婆婆狂買餵食「害她子宮外孕？」　婦產醫神解

婚禮當晚「新娘穿白紗」遭酒駕撞死！　美肇事駕駛被判25年

保障勞工、公務員　民眾黨擬訂反霸凌專法：草稿已完成

陸生團參訪遇抗議　台大生舉牌「分享6件事」：親，民主是好東西

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

社會熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

「台大宅王」行徑變態恐怖　性侵女友拍裸照

即／進校園帶走小六生　台中2警申誡所長調職

即／私藏48部兒少性影像惹眾怒　黃子佼一審判8月

即／台中LaLaport女員工突昏倒！送醫搶救不治

花蓮休旅車自撞分隔島！副駕內臟破裂亡

柯文哲的牢房生活　花3500掌握關鍵案情

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

逆轉！彰化偵查佐輕生　家屬聲明：無關霸凌

黃子佼藏兒少性影像2259檔！法官不給緩刑理由曝

雲林女議員車禍！最新傷況曝　左眼近全盲

更多熱門

相關新聞

嘉義18歲女護專生遭撞亡！校方曝：是班上的開心果

嘉義18歲女護專生遭撞亡！校方曝：是班上的開心果

嘉義一名就讀護專的18歲葉姓女護專生，2日深夜打工結束回老家時，遭大貨車撞飛，送醫宣告不治。校方表示，葉女個性樂觀、正向，是班上的開心果，另外，針對葉女同班同學、好友等人，校方將啟動團體輔導，以關懷學生身心狀態。

嫩妹騎車上華江橋出事！遇攔檢連撞2機車

嫩妹騎車上華江橋出事！遇攔檢連撞2機車

即／國1岡山段車禍　嚴重紫爆綿延7K

即／國1岡山段車禍　嚴重紫爆綿延7K

高雄自小客自撞分隔島　駕駛跑了

高雄自小客自撞分隔島　駕駛跑了

爆胎驚魂！小貨車失控撞護欄　駕駛腿部受傷

爆胎驚魂！小貨車失控撞護欄　駕駛腿部受傷

關鍵字：

嘉義車禍女護專生

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

「台大宅王」行徑變態恐怖　性侵女友拍裸照

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」去世

女兒出道！　AV女優引退了　

今年冬天恐更冷　原因曝光

12國研究揭5類人「幸福感排行」！打臉不婚不生幸福一生

「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角

劉雨柔2原因切心分手！　球星男友和前女友勾勾纏

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

【泰格與雪兒】憑實力單身

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面