為中風嬤選擇念長照！嘉義18歲女護專生車禍亡　嬤悲求見最後一面

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義一名就讀護專的18歲葉姓女護專生2日深夜11時30分許打完工下班，正準備騎車回老家探望中風的阿嬤，未料卻在途中左轉時遭到大貨車撞飛，重傷宣告不治。81歲的阿公、以及79歲的中風阿嬤聞訊後泣不成聲，阿公悲傷地表示，孫女很乖巧、孝順，為了能照顧阿嬤，還毅然決然選擇長照專長，怎料當晚下班後竟會遇上死劫，從此天人永隔。

▲阿嬤得知孫女不治後痛哭失聲。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，葉女就讀嘉義縣某護專，在民雄租屋，為了補貼家用，放學後還在一家韓式豆腐鍋餐廳打工賺取生活費；葉女在家中排行老二，還有一個哥哥、一個妹妹。阿公表示，由於阿嬤幾年前因脊椎病變、且治療過程中又遇上中風，身體狀況不若以往，平時不良於行只能臥病在床，乖巧的葉女不捨阿嬤遭病痛折磨，即便課業、打工繁忙，也都會抽出時間回老家探望阿嬤，還會扶阿嬤起身，帶她出去走走。

▲葉女平時下課後還會到餐廳打工，補貼家用。（圖／記者翁伊森翻攝）

2日深夜11時30分許，葉女結束打工後如往常騎車返回老家，準備探望阿嬤，未料經過嘉朴公路22.2公里處路口待轉後，卻遭一輛大貨車撞飛，機車當場支離破碎，葉女也噴飛、當場失去呼吸心跳。救護人員到場後立即將她送醫，但由於頭部創傷過重，加上氣血胸及腹部出血，葉女仍於2日凌晨1時許宣告不治死亡。

阿公、阿嬤聽聞孫女死訊後一度無法置信、泣不成聲，無法接受乖巧的孫女就這樣離開。阿公今(3日)哽咽地說，在家整理物品時，看到孫女的遺物，眼淚就止不住地掉；阿公表示，孫女為了要給阿嬤更完善的照顧，還選擇念長照專長，對長者相當有耐心，照顧也很細心，就算在外面念書、打工，只要想到阿嬤就會回來看看。

據悉，葉女發生車禍的當天，阿公阿嬤就已經接到通知，在獲悉孫女不治後，2老心痛不已，由於阿嬤不良於行，沒辦法趕到醫院，因此葬儀社業者在家屬強烈要求下，當天凌晨還將葉女的遺體運回老家，讓阿嬤能見孫女最後一面。

▼葉女在家中排行老二，平時相當乖巧孝順，與阿公阿嬤感情非常要好。（圖／記者翁伊森翻攝）