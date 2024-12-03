嘉義18歲女護專生遭撞亡！　校方曝她「樂觀正向」：是班上開心果

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義一名就讀護專的18歲葉姓女護專生，2日深夜打工結束回老家時，遭大貨車撞飛，送醫宣告不治。校方表示，葉女個性樂觀、正向，是班上的開心果，另外，針對葉女同班同學、好友等人，校方將啟動團體輔導，以關懷學生身心狀態。

▲18歲葉姓女護專生下班回家騎車被撞死。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

據了解，18歲葉姓女護專生就讀嘉義縣某護專，平時在民雄租屋居住，為補貼家用便在學校附近一間韓式豆腐鍋打工。葉女1日深夜11時許打完工，要騎車回水上的老家探視阿嬤，不料，在嘉朴公路22.2公里處待轉後，她從主幹道要左轉進入支線鄉間道路時，當場遭大貨車撞飛。

由於撞擊力道猛烈，葉女機車嚴重毀損，人則是噴飛重摔落地，當場失去生命跡象，雖經緊急送醫搶救後，仍因頭部重創、氣血胸、腹部出血等傷勢，於2日凌晨1時許宣告不治。

▲校方表示，葉女是班上的開心果。（圖／記者翁伊森翻攝）



校方指出，校方將全力協助家屬處理相關後事，首先會協助葉女家屬申請校內的仁愛基金、平安救助金，另外，針對教育部的相關資源校方也會協助一併申請。

校方透露，葉女是一個熱心助人的學生，跟同學互動非常好，是班上的開心果，很樂觀、正向，學校的學輔中心也將安排輔導老師，關懷葉女的同班同學、好友等人的心理狀態，及啟動團體輔導事宜。