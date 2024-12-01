不滿六福村展演動物飼養環境　動保人士闖禁區偷拍蒐證遭判刑

▲六福村因動物福利問題，和動保團體開打多場官司。（圖／資料照）

記者郭玗潔／新竹報導

六福村號稱亞洲第一座結合生態動物園與大型遊樂設施的主題遊樂園，園區共飼養約70種、1000多隻動物，然而自去年園區內東非狒狒逃脫遭槍殺後，六福村又被「鳥語獸躍」等動保團體揭露在10年養死8隻長頸鹿、動物飼養環境惡劣等缺失，六福村則嚴正駁斥，對動保團體提告毀謗獲不起訴。不過其中「鳥語獸躍」林姓創辦人去年到六福村蒐證，在園方未開方區域以手機對準鳥舍拍攝，經新竹地院審理，依林犯竊錄他人非公開之活動罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元。可上訴。

「鳥語獸躍」林姓創辦人投身動保，經常實地走訪全台動物展演場所，觀察業者飼養動是否不合標準，並提出改善建議。然而日前林女購票前往六福村進行田調，為拍攝園區內「鳥禽方舟探索館」後方，未經六福村同意，便繞過園區擺放用以隔離的盆栽、繩索，再將手機架設在鳥舍鐵網下方，對著鳥舍內拍攝員工作業、員工和鳥禽的互動，直到六福村「鳥飛飛劇場」的管理人打開鳥舍門，發現一隻手機從天而降且正在錄影，發覺有人入侵，立刻報警處理。

全案審理時，林女認為自己並非「無故」攝錄，而是發現六福村從2022年起就有缺失，像是動物表演後場的動物福利很糟糕，卻至今未改善。而且她拍攝的地點，從外面就能看到裡面的狀況，六福村也未明文禁止拍攝或進入。

劇場管理人認為，公司在現場已設置3個盆栽，和一條童軍繩當封鎖線，而林女錄到他們飼養和訓練鳥的場地，這些技術都是公司花好幾千萬，請新加坡訓練師到六福村駐場1年，將訓練及飼養技術傳授給他們，且林女竊錄當時是在表演中，表演後場更是園區很機密的環節。

法官審理，認為六福村「鳥禽方舟探索館」後方鳥舍，和供遊客觀看表演的「鳥飛飛劇場」完全區隔，園方也設置盆栽、繩索隔離外界視線，可見在鳥舍活動的員工並無對外公開意願，而作為遊客的林女自然不應該竊錄鳥舍「非公開活動」內容。

法官指出，即便是動保處接獲檢舉，想對六福村進行突襲性查核，也要通知六福村並配合園方帶領進入場域，而林女並非動保所委任的評鑑委員，也未取得六福村授權，卻擅自闖入園方非公開場域竊錄，依林女犯竊錄他人非公開之活動罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元。可上訴。