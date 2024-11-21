北市「六星級高CP值」月子中心翻車　無照女冒充護理師教哺乳

▲北市內湖區某間標榜高CP值六星級的產後護理之家，聘用無護理師執照的唐姓女子，為高價入住的產婦提供哺乳等服務。（示意圖／pakutaso.com）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區某家號稱六星級高CP值值的產後護理之家，聘用無護理師執照的唐姓女子，為高價入住的產婦提供哺乳諮詢、衛教及評估服務，甚至在諮詢記錄表的備註欄上填寫紀錄，將專業服務變成「表演秀」，此事被市政府衛生局查獲後，除開罰外，也將唐女依法函送偵辦。士林地檢署偵結，認唐女坦承犯行，依違反護理人員法予以緩起訴。

根據《護理人員法》，未取得護理師或護士資格證者，絕對不得執行護理業務，特別是哺乳諮詢這種需要高度專業知識與經驗的服務，更不容許業外人員涉足。

2023年7月19日中午，北市政府衛生局派員到場突襲稽查，意外發現該月子中心公然挑戰法規，將「豪華外表」的營銷形象建立在專業缺失的基礎上，讓無護理證照的唐女擔任3名產婦的哺乳顧問，提供哺餵諮詢、衛教等服務，而唐女甚至也會在哺乳諮詢記錄表備註欄位填寫紀錄。

衛生局除當場對該護理之家處罰鍰2萬元外，也依法將唐女函送偵辦，以追究相關法律責任。

偵查時，唐女坦承犯行，檢方根據證人證述、衛生局調查紀錄表等，認唐女違反護理法第37條第1項之未取得護理師人員資格，執行護理人員罪，審酌她僅因一時失慮、誤觸刑章，予以緩起訴處分，並應於確定之日6個月內向公庫支付4萬元。