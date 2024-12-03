地表最強戰車將抵台！陸軍苦等30年迎來「M1A2T」　600億軍購案曝

▲M1A2是美國陸軍和美國海軍陸戰隊的主力戰車，從1979年開始生產製造。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

台灣對美軍購108輛「地表最強戰車」M1A2主戰車，先前網路上已有消息指出，第一批正在美國轉運的路上，依軍方的說法，預計今年12月就會抵台。如今再有消息指出，首批38輛預計在今年12月中旬抵台，這將是我國軍自1994年接收M60A3戰車後，時隔30年首度再接裝新戰車，將大幅強化我國的防衛戰力。

回顧此次軍售案，在2020年時，金門一輛M41A3戰車發生翻覆意外，燃起大火，造成中士林楷強身亡。前總統蔡英文赴高雄頒發褒揚令時公開承諾，會加速完成新式戰車的採購，並且優先調整適宜的戰車到烈嶼地區，成為部隊訓練的最佳後盾。

蔡英文當時所提「新式戰車」，其實就是國防部以「銳捷專案」為名向美採購號稱「地表最強戰車」M1A2戰車。根據美國國防安全合作局（DSCA）公告軍售內容，是價值600億元的軍售案，其中除了108輛M1A2T戰車，還包括14輛M88A2裝甲救濟車、16輛重型設備運輸板車和大批隨車武器、裝備、彈藥、後勤項目等。

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

據了解，M1A2T戰車由美國通用動力陸地系統公司研改，並根據我國的作戰需求來量身定製，該款戰車配備「車際間資訊互聯系統（IVIS）」，可以即時接收或分送戰場資訊，大幅提升整體作戰效能。此外，M1A2T的120公厘口徑滑膛砲，有效射程內可貫穿850公厘的均質鋼板，車身複合式裝甲具抗穿甲力達850公厘，強化防護能力能抵禦敵軍主力戰車的射擊火力。

對於M1A2T戰車的接收與訓練工作，陸軍先前派出了84名官兵到美國參加為期350天的「新型戰車接裝訓練」，他們已在11月底全數返台，預計在2025年農曆年後（2月初）開始換裝訓練。據國防部規劃，未來M1A2T戰車將部署至269旅和駐地新竹縣的584旅，亦有部分預計駐防六軍團，衛戍北部地區。

然而，雖然M1A2T戰車即將抵台，但M1A2T戰車所需的兩座訓練場卻遲遲無法完工。對此，國防部長顧立雄坦言，M1A2T的訓場確實因原物料上漲的關係，建置上有一些延誤，但既有的訓場目前仍有部分訓練能量。