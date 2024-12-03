近期爆紅的「腦內小精靈人格測驗」你玩過了嗎？！ 快來一起揭開你的腦袋裡的小精靈，解鎖專屬的智能家電！

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你最近是否刷到各種爆紅的人格測驗，測出隱藏在內心的獨特角色？ ETtoday 聯手 Panasonic，推出全新「腦內小精靈測驗」，帶你一探內心小劇場，一秒了解自己是「控制狂」、「空靈系」還是「未來人」，找出隱藏在你腦袋裡的小精靈！這些「腦內小精靈」如同Panasonic IoT，用APP就能遠端操控、隨時掌握家電狀況，提升居家生活品質， 讓每一個生活決策除了充滿驚喜和趣味之外，還可以偷偷控制家人的生活喔！

認識你的腦內小精靈 https://events.ettoday.net/panasonic2024/

1. 控制狂小精靈

性格特徵：凡事都要井井有條，邏輯至上，生活中的一切都得聽我指揮！

誰說電視只能追劇？控制狂小精靈必備的Panasonic電視，讓你不僅可以享受劇情，還能隨時查看家中其他電器的狀態、溫濕度、用電量等，真正實現「掌控世界」的快感，讓你輕鬆坐在沙發上，當個高高在上的指揮家！

口頭禪：閃開！讓專業的來！

2. 空靈系小精靈

性格特徵：放鬆才是生活真諦！清新療癒，總有自己的節奏，喜歡沉浸在無壓力空間中。

空靈系小精靈的神隊友Panasonic空氣清淨機，幫你過濾生活中的「壓力粉塵」，隨時監測空氣品質，並在你下班回家前就自動淨化空氣，讓你一踏進家門就能享受清新呼吸，彷彿置身山林，完全進入療癒模式。

口頭禪：我想休息了！

3.內心戲小精靈

性格特徵： 看似低調文靜，內心其實充滿無數劇本和方案，解決問題總有一套。

內心戲小精靈的理想伴侶就是Panasonic洗衣機！依據當地環境自動推薦洗衣模式，不在家也能遠端安排洗衣計畫，生活的一切都精心編排，確保你每一步都按劇本演出，生活可以這麼有條理！

口頭禪：安捏剛厚？

4. 費洛蒙小精靈

性格特徵：笑容溫暖、親切無敵，人見人愛，讓所有人都感到賓至如歸。

費洛蒙小精靈最需要的就是Panasonic空調啦！不論戶外的溫度是炎熱還是寒冷，都可貼心確保每個人都能享受最佳溫度，讓彼此的舒適感Max，散發溫暖魅力就是這麼簡單。

口頭禪：你的感受，我比誰都在乎！

5. 未來人小精靈

性格特徵： 洞察未來，總能搶先一步做決策，效率滿分。

未來人小精靈的好夥伴，非Panasonic電冰箱莫屬！可隨時查看食材庫存，出門或購物模式也能自動切換，冰箱不僅省電還能隨時準備好食材，讓生活始終比別人先一步準備好。

口頭禪： 「我走的比你前面。」

6. 高敏感小精靈

性格特徵： 細膩敏感，擅於共情，能迅速應對各種挑戰與需求。

讓高敏感小精靈可以完全放鬆的最強後援肯定是Panasonic 除濕機，能依需求喜好自訂濕度設定，面對潮濕環境的變化，也能放心跟所愛的人一起提前享受乾爽舒適。

口頭禪： 「我挺你！」

測完你的專屬小精靈後，你將會獲得超有趣的個性分析，並推薦最佳智能家電拍檔！你還可以將結果分享到社交平台，邀請朋友們來測試，找出與你性格最互補的小精靈，看看到底誰是生活中的真心小幫手！

快來參加活動，看看你腦袋裡的小精靈是誰，分享測驗結果，讓更多人跟你一起加入這場趣味冒險吧！

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