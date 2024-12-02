學團批「請身心假就沒全勤」　教育部允諾：研議是否脫鉤處理

▲學生團體EdYouth召開記者會呼籲檢討全勤獎制度。（圖／EdYouth提供）

記者楊惠琪／台北報導

學生團體EdYouth臺灣一滴優教育協會今舉行記者會指出，教育部從今年8月起全面推動高中職學生身心調適假，學生每學期可請3天身心調適假，但若請假就不得領全勤獎，批評變相鼓勵學生追求「不健康的榮譽」，要求教育部刪除此限制。教育部回應，身心假是否與全勤獎脫鉤，將在施行一學期後，蒐整各界意見，滾動檢討研修。

EdYouth今（2日）召開「全勤魔咒緊纏身，學生健康被犧牲」記者會，呼籲各級學校廢除現行全勤獎制度，教育部也應全面檢討《高級中等學校學生身心調適假實施注意事項》，刪除「身心調適假不得申請全勤獎」的規定。

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教育部回應，高中職「身心調適假」制度甫於113學年全面施行，國教署已籌組「身心調適假諮詢輔導小組」，將在施行一學期後，蒐整實施情形與意見，包括身心調適假與全勤獎是否脫鉤處理等，與地方政府、學校、有關教師、家長團體及兒少代表等，共同研議滾動研修注意事項，以利學校落實執行，共同維護學生心理健康。

至於全勤獎是否廢除，教育部表示，各校學生請假規定，依「高級中等學校學生學習評量辦法」規定由學校訂定，各校依據學生多元需求、學校課程安排、地域環境特性等因素訂定辦理，因此有關學生全勤標準的認定及獎勵措施，屬校園自治一環，國教署將宣導學校適時廣納學生意見，循校內民主程序訂定。