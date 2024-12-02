呼籲「廢除全勤獎」！請身心假就拿不到　學團批：不健康的榮譽

▲學生團體EdYouth召開記者會呼籲各級學校廢除全勤獎制度。（圖／EdYouth提供）

記者楊惠琪／台北報導

教育部今年8月發布《高級中等學校學生身心調適假實施注意事項》，新學期全面推動身心調適假，學生每學期可請3天，但規範學生若請身心調適假即不得領取全勤獎。EdYouth 臺灣一滴優教育協會批評，此規定等同鼓勵學生追求「不健康的榮譽」，全勤獎成了「健康寶寶獎」，呼籲各級學校廢除現行全勤獎制度。

EdYouth今（2日）召開「全勤魔咒緊纏身，學生健康被犧牲」記者會，呼籲廢除各級學校現行全勤獎制度，立委張雅琳、陳培瑜也出席記者會響應學生團體訴求，呼籲教育部採取具體行動，全面檢討全勤獎制度，刪除「身心調適假不得申請全勤獎」的規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

EdYouth 理事長蔡其曄表示，現行各級學校全勤獎的實施，除了鼓勵學生追求「不健康的榮譽」，更在無形中迫使學生在身體或心理狀況不佳的情況下出席上課，忽略了學生的實際需求與健康權益。更有學生指出，全勤獎其實是健康寶寶獎。

蔡其曄指出，教育部應全面重新檢討全勤獎的制度，並將「身心調適假不得申請全勤獎」的規定，從《高級中等學校學生身心調適假實施注意事項》中刪除，以真正實現對學生身心健康的尊重與支持。

學生代表、師大心輔系學生黃莨騰說，自己是國中、小連續9年全勤獎得主，也是「苦主」，為了維持全勤獎，過去生病時曾吃退燒藥撐著上學，實際上不僅上課效果不彰，也無法讓身體得到休息機會。他強調，學習動機和責任感需要靠教育才能持續，倚賴外在的全勤獎很可能造成反效果。

台北市家長協會理事長胡語姍指出，全勤獎旨在鼓勵學生積極參與學校活動，但現行規範要求學生在學期間無病假、事假、遲到或曠課的規定，反而可能對青少年身心健康造成負面影響，目前職場因人性化管理多已取消全勤獎金，教育政策更應順應時代調整，允許學生適度請假，更能引導學生學習自我管理，也擁有健康身心。