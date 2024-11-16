日版「寶林茶室」！159人食物中毒「9旬嬤亡」　鰻魚老店現況曝光

▲伊勢定是知名鰻魚飯老店，堅持使用國產鰻魚，受到日本人歡迎。（圖／伊勢定官網）



記者王佩翊／編譯

日本知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」7月爆出食物中毒事件，導致至少159人上吐下瀉、身體不適，其中一名90多歲的老婦人食用後死亡。時隔4個月，這間80年老店的現況也跟著曝光。店家在事發後被勒令暫停營業，但禁令9月解除後，店家仍然自主停業，並在10月底正式宣告停業。

知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」在橫濱市京急百貨公司10樓、B1美食街分別有店面跟攤位，然而伊勢定B1美食街在7月24日、25日賣出的蒲燒鰻魚與鰻魚便當等2個品項卻造成集體食物中毒。

伊勢定在B1美食街的店鋪7月24日上午至25日上午一共售出1761個鰻魚便當、蒲燒鰻魚，沒想到竟造成159人食物中毒。

根據當局調查，該起事件為「金黃色葡萄球菌」集體食物中毒。食品微生物專家山口憲太也解釋，金黃色葡萄球菌經常存在於人的手部和口腔，如果在食物製作過程中，未適當清潔手部就直接接觸食物，容易引發食物中毒事件，常出現於便當或飯糰等，不過只要堅持佩戴手套，不要直接碰觸到食物，就能有效預防。

對此，伊勢定表示，公司並未強制規定負責燒烤的廚師佩戴手套，僅要求其他工作人員佩戴，因此當天20名師傅中，有5人沒有佩戴，疑似是因此惹禍。

根據《神奈川新聞》，京急百貨公司7月25日就要求伊勢定全面停業，不久後當局也祭出停業令。儘管禁令已在9月11日解除，但是店家在停業就沒有再營業，並在10月底宣告停業。