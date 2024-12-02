董座怒告特斯拉　「把生命當研究數據」

▲邱銘乾夫婦批評，特斯拉不願釋出誠意，反將問題推給消費者。（翻攝邱銘乾臉書）



圖文／鏡週刊

台積電、英特爾供應商，上櫃公司家登精密（3680）董事長邱銘乾夫婦向本刊控訴，指其2年前花費248萬元，購買特斯拉model 3頂規車代步，但竟在地下停車場車道滑行時，突然以100%出力彈射方式暴衝，導致車輛嚴重受損、2人受傷。事發後，特斯拉堅稱車禍是人為重踩電門所致，把責任推給車主，邱銘乾夫婦一氣之下，與特斯拉對簿公堂。

訴訟過程中，雙方同意委由第三方公正單位「台灣區汽車修理工業同業公會」進行鑑定，結果顯示，無法證明特斯拉所說，駕駛者在一瞬間重踩電門，即「無法判定事故為人為所致」；但特斯拉態度依舊強硬，表示只願意協助將車輛零件出售，價格約20萬元，讓邱銘乾夫婦無法接受，官司仍在士林地方法院審理中。

▲邱銘乾夫婦的特斯拉被拖回檢查，但原廠堅稱是人為因素造成車禍。（讀者提供）

邱銘乾夫婦追查，特斯拉在美國有針對同款型號車輛出現暴衝問題的相關研究，認為是內部零件出現異常，受害者提請美國政府進行調查，目前案件仍在進行中；且特斯拉在全球已有多次車輛軟硬體異常召回的舉動，但特斯拉對相關品質問題仍堅決否認。

▲根據第三方公正單位鑑定報告， 無法判定事故為人為所致。（讀者提供）

邱銘乾批評，特斯拉不願釋出誠意，反將問題推給消費者，根本是拿寶貴生命來當作它們研發自動駕駛的數據。邱銘乾認為，幸好案發地點是在地下車道，只有他們夫妻受傷，萬一是發生在車水馬龍的道路或高速公路上，恐怕會釀成嚴重傷亡。他呼籲，特斯拉必須重視消費者權益及車輛的安全品質，還給車主公道。

▲邱銘乾夫婦追查，特斯拉有多次車輛軟硬體異常召回的舉動。（讀者提供）

針對邱銘乾夫婦指控，本刊詢問特斯拉，至截稿前尚無回應。



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