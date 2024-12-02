「別逼我從高醫跳下來」　女學生遭性騷收到掛號又怒了

▲蕭世槐在高醫（圖）擔任主管多年，性騷案成立後被降為專員。（翻攝GoogleMaps）



圖文／鏡週刊

「我念研究所只想努力圓夢，以為學校是最安全的地方，沒想到這裡比職場還可怕，我一直被騷擾，又擔心跟老師翻臉會無法畢業，我很無助，甚至去看身心科。」L小姐說，後來她向一位女老師求助，女老師認為蕭言行不當、構成性騷，於是依程序向學校通報，也請L小姐同步通報衛福部。

衛福部動作很快，9月20日就回文表示，調查期間暫停蕭世槐醫院評鑑委員資格，高醫同日也召開性平調查委員會，但L小姐等了近一個月都沒收到調查報告。她主動追問，校方才回覆將在10月18日完成書面通知；但當天她還是沒收到，只好再次聯繫承辦人員。

▲高醫的性平調查報告遲未出爐，承辦人勸L小姐先去散心，讓她無法接受。L小姐說，「不要逼我從高醫跳下來表達訴求。」（讀者提供）

L小姐說：「承辦人說學校辦校慶、人手不足，勸我好好享受假期，建議我去逛街、吃飯、散心，對比衛福部火速止血，高醫的作法讓人無法接受，最扯的是，蕭世槐接受性平調查期間，學校還讓他按原訂行程帶5名女學生出國參加研討會，完全沒顧慮學生安全！」

不滿校方一再拖延，L小姐氣得在網路平台發文，還原整起性騷案。結果發文不到一天，她就收到校方通知，表示報告已用「限時雙掛號」寄出，校長也寫信安撫她，積極度差很多。本來氣已消了一點，但她收到報告，看到蕭世槐的答辯，又重燃怒火。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【新聞傳真】遭控性騷辯稱替對方省錢 高醫主任揪女學生出國同房

【高醫名師爆性騷3】遭調查反抹黑被害女「笨又窮」 高醫蕭世槐回應了

【高醫名師爆性騷】性騷女研究生竟辯幫助弱勢 高醫主任遭拔官內幕