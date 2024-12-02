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高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

蕭世槐擔任高雄市立大同醫院副院長期間，曾榮獲國際醫療典範獎。（翻攝高醫大公共衛生學系官網）

▲蕭世槐擔任高雄市立大同醫院副院長期間，曾榮獲國際醫療典範獎。（翻攝高醫大公共衛生學系官網）

圖文／鏡週刊

「蕭世槐犯錯是事實，但他卻沒有一句道歉，還把我形容成又笨又窮，這種人能得到醫療典範獎，簡至離譜至極！」L小姐氣憤地說，蕭接受調查時否認性騷，聲稱印象中不曾和L小姐聊到十八禁話題，還辯稱傳訊揪住同房，是因為L小姐自稱是單親媽媽，有經濟壓力，才會想以同住的方式分攤房費，藉此減輕L小姐的負擔。

蕭世槐還告訴性平委員，L小姐拒絕後，他也覺得同房的提議不妥，後來傳訊「妳太美，我怕我忍不住」，是想表達男女還是要一人一房才對，目的是「讓L小姐知難而退」，此外，「如果逼不得已，只好妳來和我一起」也是玩笑話，L小姐都知道，也未表達不悅。

更扯的是，蕭世槐為合理化性騷擾的言行，還說L小姐沒醫學背景、非本科系出身，半路出家念公衛所，基礎觀念不足，在學習上「很弱勢」，所以花很多時間指導她課業，不料被反咬一口，還告訴性平委員：「打死我也不敢再跟這學生接觸！」強調已學到教訓，以後跟學生互動會更小心，但就是不認錯。

蕭世槐雖不認帳，但性平會討論後，認為他的言詞明顯逾越師生關係的界線，L小姐因此身心受創，已構成性騷擾，決議要求蕭自費接受4小時心理諮商與輔導，且要上8小時性別平等教育課程，高醫為了避免爭議發酵，也拔掉蕭遠距健康照護中心主任的職務。

對於高醫的懲處結果，L小姐表示尊重，但她不滿蕭世槐一句道歉都沒有，已準備提告，除了替自己討公道，也希望透過法律讓蕭的言行能真正收斂，避免再有其他女生受害。

針對指控，蕭世槐表示尊重性平會的調查結果，會接受校方的安排並依規定辦理，但否認因性騷案遭拔官，對於細節不願多談; L小姐質疑性平調查期間，學校還讓蕭帶五名女學生出國參加研討會，高醫大同樣也表示不便對外回應。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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