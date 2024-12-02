高醫名師邀女學生同房　「跟我擠一間」私訊曝

▲高雄醫學大學附設醫院遠距健康照護中心主任蕭世槐（右）傳訊性騷女研究生（左）。（示意畫面）



圖文／鏡週刊

高雄醫學大學附設醫院遠距健康照護中心主任蕭世槐，曾獲第五屆國際醫療典範獎，還當過高雄市立大同醫院副院長、衛福部醫院評鑑委員等要職，目前是高醫公共衛生系講師，在高雄醫界頗有影響力，但最近他遭女研究生指控性騷，更離譜的是，蕭為脫罪，在接受性平會調查時亂扯一通，造成對方2次傷害。

「已婚的蕭世槐性騷擾女學生，而且從未表達歉意，真的很無恥！」L小姐告訴本刊，她是高醫公衛系碩士三年級的學生，也是一間長照公司負責人，2年前友人推薦她找蕭擔任論文指導老師，二人經常討論研究計畫，沒想到蕭竟藉機聊起18禁話題。

L小姐說，去年底到蕭世槐辦公室討論研究計畫，蕭突然聊起與某任女友交往時，上床才發現對方是同性戀，還露骨描述過程跟細節，甚至提到對方要求：「用手就好了，不要放進去！」L小姐覺得尷尬，也感到很不舒服，但論文到最後一關，她擔心和蕭翻臉會無法畢業，只好隱忍，沒想到蕭卻變本加厲。

▲高醫的性平調查報告遲未出爐，承辦人勸L小姐先去散心，讓她無法接受。（讀者提供）

今年8月，蕭世槐找L小姐及其他5名女學生到辦公室開會，表示要帶她們參加今年10月在韓國舉辦的亞太公衛研討會，過程中蕭還告訴L小姐，可以帶她去機場貴賓室，但要保持距離，如果被拍到，「會被說成老師帶女學生去開房間。」L小姐認為蕭玩笑開過頭，委婉表達抗議，才結束尷尬的對話。

本以為蕭世槐碰了軟釘子會收斂言行，沒想到9月3日，蕭又以擔心房間不夠為由催促L小姐盡快訂房，還連續傳了多則充滿性暗示的訊息：「妳可以跟我擠一間，歡迎啊！」「妳太美，我怕我忍不住」L小姐看了非常不舒服，試圖轉移話題，蕭卻不罷休，繼續傳訊：「如果逼不得已，只好妳來和我一起。」

L小姐告訴本刊，當晚她輾轉難眠，隔天一早才鼓起勇氣傳訊給蕭世槐，向蕭表示他的訊息已嚇到自己，提醒對方別亂開玩笑，蕭則回覆：「知道了，以後不會了。」並收回訊息，卻沒表達絲毫歉意。L小姐思考後，認為蕭的言行輕浮，怕和他出國又會被騷擾、甚至侵犯，因此藉口退團。

▲蕭世槐要女研究生L小姐訂房，並傳訊表示歡迎同房。（讀者提供）

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