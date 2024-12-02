飛韓國1299元起！虎航2025夏季班表　明早10點開賣　

▲台灣虎航2025夏季班表明上午10:00早鳥優惠首波開賣。（圖／虎航提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣虎航宣布，2025年首波夏季班表早鳥優惠於明（3日）上午10時開賣，尊榮虎同步優先搶票，首波促銷包括日本、韓國等航線單程未稅1599元起，其中台北飛韓國仁川單程未稅1299元起。中華航空推出，即日起至12月5日購買明年9月30日前高雄出發全航線機票，享77折起優惠。

虎航指出，2025年首波夏季航班早鳥優惠，尊榮虎優先搶票日為明上午10時起至晚間11時59分；全員促銷期間為周三上午10時至周四晚間11時59分。促銷搭乘期間為2025年3月30日至2025年10月25日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。

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優惠促銷航線包括桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-濟州島、桃園-沖繩單程未稅1599元起；桃園-岡山單程未稅1699元起；桃園-秋田、桃園-小松、桃園-大阪、桃園-東京羽田、桃園/高雄-東京成田、桃園/高雄-名古屋、桃園/高雄-福岡單程未稅1799元起。

桃園-新潟單程未稅1999元起；桃園-仙台單程未稅2099元起；桃園-札幌(新千歲)、桃園-函館單程未稅2599元起。虎航表示，其餘航線及本次未開放銷售的航班，預計將陸續登場，虎迷們鎖定虎航官網查詢。

▲華航推出購買2025年9月30日前（各航線依官網公告區間為主）高雄出發全航線機票享有77折起優惠。（圖／華航提供）

華航指出，即日起至周四止，購買 2025年9月30日前（各航線依官網公告區間為主）高雄出發全航線機票享有77折起優惠，高雄-香港 2788元起、高雄-馬尼拉4000元起、高雄-首爾（金浦）5950元起、高雄-沖繩6545元起，高雄-曼谷更是萬元有找，高雄-熊本8200元。以上皆為來回未稅價。

長榮航空目前提供台北-曼谷每周28班、清邁每周7班的航班，為呼應赴泰旅遊的強大需求，台北-曼谷航班將於2025年1月15日至3月29日間增為每周32班，從曼谷直飛倫敦、阿姆斯特丹和維也納，亦可搭乘航班經台北轉機至巴黎、慕尼黑、米蘭及北美洛杉磯等航點。

▲長榮航空台北-曼谷航班將於2025年1月15日至3月29日間，增為每周32班。（圖／長榮提供）