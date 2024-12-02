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大陸 大陸焦點 特派現場

澳門回歸25年大會　港媒：習近平將南下出席

▲▼習近平會見澳門候任特首岑浩輝 表達充分信任。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平上月會見岑浩輝。（資料照／翻攝自新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

澳門本（12）月20日將舉行回歸25周年大會，港媒引述消息人士指出，大陸國家主席習近平將南下澳門出席慶典活動。目前，廣東及澳門已提高安保級別。

在回歸25周年大會上，澳門第六任特首岑浩輝與第六屆政府主要官員將於當日宣誓就職。香港《明報》引述消息人士指出，習近平將南下澳門出席慶典活動，並視察澳門及橫琴新區。在2014年12月20日澳門回歸15周年時，習近平當時出席慶典活動並發表講話。

為確保活動安全，廣東及澳門已提高安保級別。珠海市發布公告稱，為確保重大活動期間珠海、橫琴粵澳深度合作區空域安全，本月14日至22日期間禁飛「低（空）慢（速）小（型）」飛行物。

此外，珠海九洲港珠澳大橋旅遊有限公司發布公告稱，「港珠澳大橋遊」因工作需要，即起至22日暫停營運。

另據《深圳新聞網》稍早報導，為防範化解重大環境風險，維護「澳門回歸祖國25周年慶祝活動」期間深圳海域安全穩定，深圳市海洋綜合執法支隊參與「碧海2024」暨澳門回歸25周年安保聯合行動，聯合深圳海警局、深圳海事局、深圳海關緝私局、深圳市生態環境局、深圳市打私辦、蛇口出入境邊防檢查站在深圳東、西部海域同步執法巡查。

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