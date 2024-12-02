澳門回歸25年大會　港媒：習近平將南下出席

國防記者阿普斯（Peter Apps）29日投書《路透社》指出，儘管烏俄及中東局勢令人擔憂，但五角大廈最關注的仍是台海情勢。他認為，台灣問題可能在川普就職前升溫，而北京將會展示武力，希望讓新川普政府在「支持台灣」方面退縮。