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習近平G20佔據C位　分析：顯現北京國際影響力

▲各國領袖於G20峰會合照，習近平站於C位。（圖／路透社）

▲各國領袖於G20峰會合照，習近平站於C位。（圖／路透社）

▲各國領袖於G20峰會合照，習近平站於C位。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

結束亞太經濟合作會議（APEC）峰會之行後，大陸國家主席習近平轉往巴西里約熱內盧參加18日至19日的二十國集團領導人（G20）第十九次峰會。由於美國總統拜登即將卸任、俄羅斯總統普丁未出席，習近平頓時成為本屆會議的核心人物。外媒更指，這次出訪顯現了北京的國際影響力。

習近平17日下午乘專機抵達里約熱內盧之後行程滿檔，他在G20峰會上發表「全球治理機構改革」議題的講話，不點名向美國喊話：「秉持人類命運共同體理念，相互視對方的發展為機遇而非挑戰，相互把對方作為夥伴而非對手」，並倡議要完善全球經濟治理、全球金融治理、全球貿易治理等。

除了峰會本身，各國領袖聚首也成為習近平進行多邊外交的重要時刻。他首先於18日會見英國首相施凱爾（Keir Starmer），並強調中英兩國共同利益廣泛，雙方應該理性客觀看待對方的發展，加強戰略溝通，增進政治互信。施凱爾則說，英中都堅持多邊主義，英方願與中方加強多邊溝通協調，推動政治解決地區熱點問題。

▼習近平（右）會見英國首相施凱爾。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平（右）會見英國首相施凱爾。（圖／翻攝自新華社）

同日，習近平會見澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）時，強調中澳之間沒有根本利益衝突；雙方應該加強協調和合作，反對保護主義。艾班尼斯說，澳方堅持奉行一個中國政策，反對「脫鉤」，主張推進經濟全球化。

隔（19）日，習近平會見德國總理蕭茲（Olaf Scholz）時提到，歐盟對中國電動汽車加徵關稅引發全世界關注。中方始終堅持通過對話磋商解決分歧，希望德方繼續為此發揮重要作用。蕭茲回應，德方願就此作出積極努力。

習近平當天還會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），並稱中方願與法方繼續密切高層交往；希望雙方用好高級別經濟財金對話、經貿混委會等機制，妥善解決分歧。馬克宏說，法國堅持戰略自主，願與中方開展對話合作，妥善處理經貿爭端，維護雙方經貿關係健康穩定發展。

▲習近平（右）會見德國總理蕭茲。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平（右）會見德國總理蕭茲。（圖／翻攝自新華社）

有趣的是，在各國領袖合照環節發生一樁插曲，拜登因為與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）會談，錯過了領袖合照。在這張合影中，習近平站在第一排中央位子。一定程度上搶走了即將卸任的拜登的鋒頭。《德國之聲》引述分析指，習近平此次出訪，顯現出在日益多極化的國際社會中，北京的影響力持續增強。

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