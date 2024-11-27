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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平會見李顯龍　大讚「中國人民的老朋友」

▲2024年11月26日下午，大陸國家主席習近平（右）在北京釣魚台國賓館會見新加坡國務資政李顯龍。（圖／翻攝自大陸外交部網站）

▲2024年11月26日下午，大陸國家主席習近平（右）在北京釣魚台國賓館會見新加坡國務資政李顯龍。（圖／翻攝自大陸外交部網站）

記者陳冠宇／綜合報導

新加坡前總理李顯龍正在大陸進行正式訪問，昨（26）日與大陸國家主席習近平進行會談。習近平當面稱讚李顯龍是中國人民的「老朋友、好朋友」，李顯龍則說，對中國的長期發展潛力充滿信心。

習近平昨日下午在北京釣魚台國賓館會見以國務資政身分來訪的李顯龍。習近平說，明年是中新建交35周年，雙方要密切高層往來，進一步加強發展戰略對接，深化各領域合作。

習近平指出，當今世界正經歷百年未有之大變局。面對風險和挑戰，任何國家都不可能獨善其身，堅持團結合作、開放包容才是人間正道。中方願與新方一道，踐行真正的多邊主義，順應經濟全球化潮流，維護國際公平正義，抵制集團對立、分裂對抗，構建亞洲命運共同體。

新加坡《聯合早報》報導，習近平在開場白中形容，李顯龍在「國際上，特別在亞洲算是資深政治家」；他也稱李顯龍是中國人民的「老朋友、好朋友」。

據大陸外交部引述，李顯龍表示，中國已經找到了成功的現代化發展道路，新方對中國的未來充滿信心，相信中國將保持發展繁榮，為世界的和平和發展作出更大貢獻。

李顯龍指出，新方將繼續致力於深化與中國的合作。當前複雜國際形勢下，各國應該秉持長遠眼光，堅持多邊主義，致力於團結合作，共同應對風險挑戰，更好造福人民。

李顯龍昨日也到北京的小米電動車廠，與小米公司創始人雷軍和高層管理人員會面。他今日前往上海，在上海期間將會見上海市領導，並出席中共上海市委書記陳吉寧為他設的午宴。

李顯龍自2004年出任總理至今年5月卸任，他在總理任內曾訪問大陸14次。他在臉書發文寫到，過去逾15年間多次與習近平會面。
 

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