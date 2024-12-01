這車禍太貴了！法拉利、麥拉倫、賓利「4車追撞」　總市價飆2.5億

▲2輛法拉利、1輛麥拉倫、1輛賓利在奧地利山路追撞。（圖／翻攝Reddit）



記者吳美依／綜合報導

奧地利發生一場「天價車禍」，2輛法拉利、1輛麥拉倫、1輛賓利在山路上追撞，4輛汽車的總市價，高達600萬英鎊（約新台幣2.5億元），被外媒形容為「今年最昂貴的車禍」。

《每日郵報》等外媒報導，11月10日下午2時40分左右，這場車禍發生在奧地利蒂羅爾州（Tyrol）普豐德斯（Pfunds），靠近瑞士邊境的一條山路上。

首先，一輛價值400萬英鎊（約新台幣1.6億元）的法拉利LaFerrari，原本開在最前面，在行經髮夾彎時，卻被一輛市價44.7萬英鎊（約新台幣1847萬元）的法拉利812 Superfast追撞。

未料，兩車相撞之後，竟然引發連鎖效應。一輛價值140萬英鎊（約新台幣5784萬元）的麥拉倫Elva，以及價值19.2萬英鎊（約新台幣793萬元）的賓利Continental GTC又先後「加入」，形成4車追撞的慘劇。

警方表示，4名肇事駕駛年齡介於40歲至52歲之間，全都來自瑞士東南部的格勞賓登州（Graubuenden），其中一人「被後方的陽光閃到看不見，因此踩了剎車」，幸好沒有造成任何傷亡。當局正在調查車禍細節，包括他們是否保持足夠的安全距離。

這場車禍不僅登上媒體版面，也在網路引發熱議，論壇Reddit鄉友們紛紛留言，「太瘋狂了」、「這起車禍的修理費用，比我這輩子賺的錢還多。」