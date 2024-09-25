　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

葉丙成驚吐「兒子失敗是我的快樂」　談AI世代應有4項特質

▲▼教育部次長葉丙成談實驗教育。（圖／記者許敏溶攝）

▲葉丙成提到AI世代應具備4項特質，並驚吐「我兒子失敗是我的快樂」，強調歷經失敗的重要。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

AI科技快速發展為家長與師生帶來壓力。教育部次長葉丙成今（25日）指出，AI不會設定問題，人才知道人需要什麼，面對AI世代變化快速，具備「會挖掘問題、對人了解、敢於冒險、有好奇心」等4項特質很重要，更直言「我兒子失敗是我的快樂」，強調孩子在小時候嘗試過失敗，才能培養對失敗的耐受度及知道何時該停損。

「親子天下教育創新國際年會」今天登場，下午論壇主題為「實驗教育10年，What's Next？」，針對實驗教育三法通過10周年，由教育部次長葉丙成、誠致教育基金會董事長李吉仁等人參與座談，並由親子天下總編輯陳雅慧說明實驗教育10年狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳雅慧指出，2014年實驗教育三法通過，被稱為半世紀以來最大教改，今年剛好屆滿10周年，目前參與實驗教育的學生數高達12萬人，10年成長12倍，且10年來培養出不一樣的新世代。

▲▼葉丙成驚吐「兒子失敗是我的快樂」，並提出AI世代應有四項特質。（圖／記者許敏溶攝）

▲葉丙成（右二）驚吐「我兒子失敗是我的快樂」，並提出AI世代應有四項特質。（圖／記者許敏溶攝）

隨後進行座談時，葉丙成談到自己近來最常說的講題是「AI世代要怎麼辦」，但其實投影片的內容跟5年前差不多，主因是就算在AI時代，AI很會解問題，卻不會設定問題，人才知道人需要什麼、要解什麼問題，所以會問什麼問題才有價值，並提到AI世代具備「會挖掘問題、對人了解、敢於冒險、有好奇心」等4項特質很重要。

葉丙成表示，以前家長都認為，孩子從小到大把書念就好，專注升學比較重要，不會鼓勵學生挖掘問題，以及如何從身邊找問題，導致很多學生對周遭不敏感，「身旁同學發燒到40度都不知道」。他說，還好自己沒有聽媽媽的話，有去搞社團，才有今天的他。

葉丙成也提到，自己跟亞都麗緻飯店前總裁嚴長壽吃飯時，對方提到年輕人不願意面對面溝通，自己也發現，有些人不願意打個電話說明，但這並非只是台灣年輕人問題，而是全世界Z世代的人都有這樣問題，若年輕人願意去了解他人、願意溝通，其他人也會喜歡跟你溝通，就會有很多機會，所以跟人接觸與了解的能力是很重要。

此外，葉丙成指出，擁有好奇心也很重要，因為有好奇心，就會想很快搞懂問題，一旦成為世界最快搞懂問題的人，機會就會來了，若孩子到20歲還有好奇心，就不用擔心其未來，若沒有好奇心，等到大家都會了才不得不去學，就會失去很多機會。

除了好奇心，葉丙成認為AI世代的年輕人也應該勇於冒險。他說，很多爸媽擔心孩子失敗，但要是20歲前沒有失敗過，等到過了30歲出社會後才第一次失敗，那時候的失敗會很可怕。葉丙成更引用布袋戲黑白郎君口頭禪「別人失敗是我的快樂」，對於自己的兒子，他直言「我兒子失敗是我的快樂」，因為在小時候嘗試過失敗，才能培養對失敗的耐受度及知道何時該停損。

ET快訊
再談長榮遺囑之爭　張國煒：拿不到就拿不到、趕快處理完就好
快訊／全家開出千萬發票！　中獎名單、門市曝光
國道3死！運將生前打電話求救　同事悲曝：話還沒講完就撞了
陸上市公司60億資金「消失」　股價崩到下市
Leo王遭爆外遇又賣車　今夜市叫賣令人驚訝
快訊／藍白封殺總預算　賴清德下3軍令
全盲50年！按摩爺爺「眼睛醫到破產」　付不出房租
15歲女兒上學被接走「載去嘿咻」　父告無緣女婿...結果傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7旬翁搭高鐵久站不願坐！暖心警問出「這原因」...一路陪到台南

F1賽車來了！RB19首度亮相　5大看點亮相...估10萬人湧進台中

不是淡水、九份　全台「最強老街」是它！上半年吸962萬人造訪

快訊／30秒連兩震！16:12宜蘭縣南澳鄉規模4地震　2縣市有感

農業部突破養蜂防治難題　　AI智慧監測系統15秒揪出「蜂蟹蟎」

快訊／16:12台灣東部海域規模3.4地震　最大震度3級

葉丙成驚吐「兒子失敗是我的快樂」　談AI世代應有4項特質

嚴防恐攻！疾管署「生物防護應變隊」升級　國防醫訓練採檢官上線

大一新生「宿營被震撼教育」超錯愕　他點名1舊習：誰發明的？

不喜歡社交　說不定是因為比較聰明！

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

7旬翁搭高鐵久站不願坐！暖心警問出「這原因」...一路陪到台南

F1賽車來了！RB19首度亮相　5大看點亮相...估10萬人湧進台中

不是淡水、九份　全台「最強老街」是它！上半年吸962萬人造訪

快訊／30秒連兩震！16:12宜蘭縣南澳鄉規模4地震　2縣市有感

農業部突破養蜂防治難題　　AI智慧監測系統15秒揪出「蜂蟹蟎」

快訊／16:12台灣東部海域規模3.4地震　最大震度3級

葉丙成驚吐「兒子失敗是我的快樂」　談AI世代應有4項特質

嚴防恐攻！疾管署「生物防護應變隊」升級　國防醫訓練採檢官上線

大一新生「宿營被震撼教育」超錯愕　他點名1舊習：誰發明的？

不喜歡社交　說不定是因為比較聰明！

任天堂專賣店要來台灣！明年新光三越A11開幕、還有瑪利歐快閃店

2758號決議朝野各提版本　賴清德：國會聲明若與國際不同「非常嚴重」

預防工安事故！高雄市府突擊稽查　月底前加強178處工地巡檢

心機橘貓「當眾親親抱抱」可愛賄賂　冷面評審被攻陷暖笑：冠軍啦

賴清德稱「絕不簽和平協議」　黃暐瀚讚賞：喜歡政治人物清楚表態

醫揭「咽喉胃酸逆流7症狀」　飯後2小時別彎腰

Lulu演技受肯定「劇本都還在家」！入圍新人獎首露面　林柏宏傳訊內容曝光

再談長榮遺囑之爭　張國煒：拿不到就拿不到、趕快處理完就好

你喝過嗎？　可口可樂「新口味」推出半年就宣布停產！

快訊／全家開出10組發票大獎！花35元就中千萬　名單、門市曝光

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

統一發票7、8月中獎號碼出爐

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

周末可能有颱風　恐靠近變天時間曝

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

快訊／16號颱「西馬隆」中午生成　最新路徑曝

iPhone「1功能」　留言狂刷：現在才知道

一票人嫌無聊！這國家「旅遊人次」卻海放台灣

想看周董演唱會！她求「搶票秘訣」狂釣神人

更多熱門

相關新聞

緯穎董座洪麗寗：今年已全面去中化

緯穎董座洪麗寗：今年已全面去中化

AI浪潮之下，各界都在關注相關題材如何發酵。緯創（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）董事長洪麗寗25日表示，台灣科技產業蓬勃發展，有強大的能量讓AI題材成為難得的機會，但最大的挑戰仍是地緣政治，就緯穎來說，今年產線已全面「去中國化」，當然其他市場也伴隨著風險，美國總統大選結果也將牽動「緯穎是不是要赴美設廠」。

ETC台灣隊研發「AI車牌辨識」奪獎　助泰國公路提速1.8倍

ETC台灣隊研發「AI車牌辨識」奪獎　助泰國公路提速1.8倍

漢翔力推AI智慧製造　與睿華、科盛簽署MOU

漢翔力推AI智慧製造　與睿華、科盛簽署MOU

輝達飆漲近4%！ 黃仁勳提前完成600萬股出售計劃　套現228億

輝達飆漲近4%！ 黃仁勳提前完成600萬股出售計劃　套現228億

南投獲贈胸部X光巡迴醫療車防堵社區蔓延

南投獲贈胸部X光巡迴醫療車防堵社區蔓延

關鍵字：

Ai葉丙成兒子失敗好奇心黑白郎君親子天下實驗教育

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

統一發票7、8月中獎號碼出爐

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

快訊／萊爾富開出200萬發票特獎！門市曝光

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面