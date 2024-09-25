葉丙成驚吐「兒子失敗是我的快樂」　談AI世代應有4項特質

▲葉丙成提到AI世代應具備4項特質，並驚吐「我兒子失敗是我的快樂」，強調歷經失敗的重要。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

AI科技快速發展為家長與師生帶來壓力。教育部次長葉丙成今（25日）指出，AI不會設定問題，人才知道人需要什麼，面對AI世代變化快速，具備「會挖掘問題、對人了解、敢於冒險、有好奇心」等4項特質很重要，更直言「我兒子失敗是我的快樂」，強調孩子在小時候嘗試過失敗，才能培養對失敗的耐受度及知道何時該停損。

「親子天下教育創新國際年會」今天登場，下午論壇主題為「實驗教育10年，What's Next？」，針對實驗教育三法通過10周年，由教育部次長葉丙成、誠致教育基金會董事長李吉仁等人參與座談，並由親子天下總編輯陳雅慧說明實驗教育10年狀況。

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陳雅慧指出，2014年實驗教育三法通過，被稱為半世紀以來最大教改，今年剛好屆滿10周年，目前參與實驗教育的學生數高達12萬人，10年成長12倍，且10年來培養出不一樣的新世代。

▲葉丙成（右二）驚吐「我兒子失敗是我的快樂」，並提出AI世代應有四項特質。（圖／記者許敏溶攝）

隨後進行座談時，葉丙成談到自己近來最常說的講題是「AI世代要怎麼辦」，但其實投影片的內容跟5年前差不多，主因是就算在AI時代，AI很會解問題，卻不會設定問題，人才知道人需要什麼、要解什麼問題，所以會問什麼問題才有價值，並提到AI世代具備「會挖掘問題、對人了解、敢於冒險、有好奇心」等4項特質很重要。

葉丙成表示，以前家長都認為，孩子從小到大把書念就好，專注升學比較重要，不會鼓勵學生挖掘問題，以及如何從身邊找問題，導致很多學生對周遭不敏感，「身旁同學發燒到40度都不知道」。他說，還好自己沒有聽媽媽的話，有去搞社團，才有今天的他。

葉丙成也提到，自己跟亞都麗緻飯店前總裁嚴長壽吃飯時，對方提到年輕人不願意面對面溝通，自己也發現，有些人不願意打個電話說明，但這並非只是台灣年輕人問題，而是全世界Z世代的人都有這樣問題，若年輕人願意去了解他人、願意溝通，其他人也會喜歡跟你溝通，就會有很多機會，所以跟人接觸與了解的能力是很重要。

此外，葉丙成指出，擁有好奇心也很重要，因為有好奇心，就會想很快搞懂問題，一旦成為世界最快搞懂問題的人，機會就會來了，若孩子到20歲還有好奇心，就不用擔心其未來，若沒有好奇心，等到大家都會了才不得不去學，就會失去很多機會。

除了好奇心，葉丙成認為AI世代的年輕人也應該勇於冒險。他說，很多爸媽擔心孩子失敗，但要是20歲前沒有失敗過，等到過了30歲出社會後才第一次失敗，那時候的失敗會很可怕。葉丙成更引用布袋戲黑白郎君口頭禪「別人失敗是我的快樂」，對於自己的兒子，他直言「我兒子失敗是我的快樂」，因為在小時候嘗試過失敗，才能培養對失敗的耐受度及知道何時該停損。