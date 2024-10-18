台中騎士詭異逆撞公車「顱內出血亡」　倒楣司機下場曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區昨（17）天下午2點50分發生一起離奇車禍，52歲洪姓機車男騎士突然從中山路三段巷口竄出，不知原因逆向高速撞上中鹿客運，洪男遭捲入車底送醫急救不治，檢方今（18）日上午進行相驗，死因是顱內出血、胸腹部多處挫傷，家屬對此沒有意見，許姓司機則被檢察官諭知限制住居。

▲▼烏日騎士詭異逆撞公車，檢方相驗後，死因是顱內出血亡，公車司機限制住居。（圖／民眾提供，下同）

警方調查，洪男騎乘機車從中山路三段一處巷口衝出，左轉逆向撞上28歲許姓男子駕駛的中鹿客運，機車零件散落路面，洪男倒地不起，當場無生命跡象，救護人員3點17分後送烏日林新醫院搶救，左上臂大撕裂傷，雙手腕變形，胸部腹部擦傷，3點47分宣告急救無效。

洪男妹妹表示，哥哥為了方便照顧，和媽媽同住，白天四處到工地打零工，晚上回家和媽媽、侄子們一起吃飯，下午還跟家人說晚上要吃羊肉爐，事發當時，應該還在工地上班才對，不知為何提早離開，更不知為何逆向，精神狀態也很好，沒有異常。

警方表示，許男和洪男都沒有酒精反應，檢方上午相驗後，許男沒有交保，僅限制住居，全案依過失致死罪嫌偵辦，至於肇責，有待車禍鑑定委員會調查。