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前現任街頭正面遭遇「2男打成一團」　1遭通緝1持毒全被法辦

記者戴上容／新北報導

新北蘆洲街頭昨29日下午上演導因於情感糾紛的暴力衝突！一名男子發現前女友與新歡同行，怒火中燒上前理論，不料演變成拳腳相向的大亂鬥，警方趕抵現場將兩人壓制逮捕，驚覺其中一人是詐欺通緝犯、另一人身藏毒品。事後，警方將2名男子移送法辦。

▲▼ 警方當場壓制 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 警方獲報到場，將李女的前現任男友當場壓制 。（圖／記者戴上容翻攝）

昨日下午3時許，蘆洲警方接獲報案指稱在三民路有人大打出手。警方迅速趕到現場，見到30歲的何姓男子與37歲的潘姓男子扭打成一團，場面混亂不堪，員警當場將兩人壓制逮捕。

經調查，38歲的李姓女子是何男的前女友，兩人早已分手。事發當時，何男騎車行經三民路，恰巧撞見李女與現任男友潘男一同前往車行還車，何男氣憤難平，當場攔下兩人質問，後續便引發火爆衝突，兩名男子互嗆後大打出手。

▲▼ 警方當場壓制 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方獲報到場，在何男身上搜出二級毒品依托咪酯（喪屍菸彈）一顆，又在他的機車內找到一瓶依托咪酯煙油。不僅如此，警方還發現何男是士林地檢署通緝的詐欺犯，當場將他一併拘提。

警方將三人帶回警局調查，搜索時又在潘男身上發現安非他命。事後，何男因涉及詐欺通緝、毒品持有及傷害、恐嚇等罪嫌被移送法辦，潘男則因持有毒品及傷害罪名送辦。

▲▼ 警方當場壓制 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 警方當場壓制 。（圖／記者戴上容翻攝）

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