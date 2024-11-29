搶12強賽商機！北市青旅混住一晚4500元　議員籲嚴查開罰

▲台北市議員陳慈慧。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

世界棒球12強賽部分賽事在台北市的大巨蛋、天母棒球場舉辦，吸引不少國際球迷前台觀賽。但台北市議員陳慈慧發現，有青年旅館竟出現一晚4500元的天價，僅一個床位且需和陌生人混住、共用衛浴；若是女性專屬房間，甚至要價6300元，呼籲市府嚴查。對此，觀傳局回應會加強巡查，若房價高於提報時的上限，可罰1到5萬元。

陳慈慧表示，台北市是首都，是國外旅客來台首選，演唱會、體育賽事也吸納了不少國旅遊客。沒想到，有間位在台北車站附近的青年旅館，在11月16日訂房網發現，一個床位並與陌生人混住、共用衛浴，一晚要價4500元；女性專屬房間更高達6300元。

陳慈慧認為，若國外觀光客看到此價格，恐有損台灣的國際形象。她說，未來大巨蛋開演唱會、世壯運開幕，甚至是其他國際賽事舉辦之時，難保房價會肆意漲價；以高雄的大港開唱為例，附近的青年旅館也是藉機漲價到一晚2700元，遭高雄市府祭鐵腕重罰15萬元，呼籲北市府也要拿出作為。

對此，觀傳局長王秋冬表示，飯店的價格是依據旅館業管理規則提報、觀傳局核備，如果有查到價格高於提報上限，會依規定開罰1萬到5萬元。他說，目前尚未接獲相關申訴案件，但在重大活動期間會加強稽查，避免類似案件發生。

王秋冬還提到，有些旅館是房型住滿不想再買，所以才會將價格拉高，未來會提醒業者，若類似狀況要顯示「額滿不再賣」，而非將價格拉高。