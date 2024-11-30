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北市又爆狼師案！許淑華揭「24童受害」　北市拖3個月才停聘

▲▼台北市市議會第14屆第4次定期大會分組質詢，民進黨議員許淑華質詢，台北市長蔣萬安、市立聯合醫院院長王智弘、衛生局長黃建華。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市民生社區內某幼兒園昨驚爆虐童、猥褻案，震驚社會。議員許淑華指出，初步瞭解此案的受害孩童高達24名，且從8月家長報案後竟拖3個半月才停職，陳姓狼師被羈押，日前被檢方起訴。北市教育局昨開罰狼師最重60萬元，且終身不得任職，但許痛批，台北市長蔣萬安自毛畯珅狼師案發生後，提出的三項承諾全都是口號與謊言，沒真正做到。

「台北市又爆發狼師案，竟拖三個半月才停職！」針對昨日爆出的狼師案，許淑華表示，目前為止24位孩子遭受不當管教，其中有3位孩童被性猥褻，痛批蔣萬安保護孩子的三大承諾都是謊言。

許淑華指出，近日「平安新村教保服務中心」爆發不當管教與性平事件，該中心是由國防部釋出閒置空間，交由教育部委託「私立德育護理健康學院」受委託經營，該單位另也受理北市府教育局委託「經OOO非營利幼兒園」收托，今年8月也爆發疑似性猥褻事件，狼師還是同一人。

許淑華說，這整個事件必須回溯到今年的8月16日，「平安新村」發現陳姓狼師有不當管教，卻未在24小時內通報，拖到8月18日，才向市府通報不當管教事件。隔天8月19日家防中心接獲婦幼隊通知有性平事件，同時間教育局也接獲通知，才召開性平調查小組，並啟動性平調查。

許淑華說，8月19日，家防中心、教育局透過監視器調查發現，不只有陳姓狼師，更有二位女性教保員對幼童做不當管教行為。而到了8月20日，教育局僅要求狼師’「停職」而非立即「停聘」。9月3日才停職二位進行不當管教教保員。離譜的是，拖到11月21日開罰後，才正式停聘。

經過許淑華同步調閱北市警察局婦幼隊的報案紀錄，發現其實受害的孩童有4位，分別於8月19日A幼童家長報案、8月24日B幼童家長報案、8月26日C幼童家長報案、8月29日D幼童家長報案。上述通報「平安新村教保中心」有3案，、「經OOO非營利幼兒園」1案。

許淑華說，平安新村於112年開始收托，而非只有「平安新村的三位孩童。因陳姓狼師，原本在「經OOO非營利幼兒園」任職，今年三月才轉職到「平安新村」。而令人擔憂的是，很可能還有其他潛在受害者未發現或未被揭露。

「繼毛畯珅狼師案後，再次爆發如此大規模的不當管教案件，不經讓人想問台北到底怎麼了？」許淑華說，數個月以來，她不斷監督毛畯珅狼師案的後續處理，也提出多項檢討改善建議。蔣萬安七月底時曾在受害家屬的壓力下，拖延許久才道歉，提出三項承諾，「如今看來三個承諾都只是口號與謊言，蔣萬安沒有一項真正做到」。

許淑華說，蔣萬安曾承諾，類似狼師案如果再發生，會立刻停聘。但本次「平安新村案」在8月就通報，8/19日召開應變小組，隔日陳姓狼師只有「停職」處理，而非立即停聘。

調查期間透過監視畫面發現還有二位教保員的虐童行為，相關涉案人員拖到9/3日才要求停職，並且直到11/21開罰後才被停聘。

第二，許淑華提到，蔣萬安還稱會成立跨局處處理小組，編列預算增加人力，決不漏接事件。然而事實是，從我緊迫監督毛畯珅狼師案到現在至少三個月過去，台北市處理教保案件的相關人力依然嚴重不足。

台北市共717所幼兒園（含非營利幼兒園），以現有人力安排，只能每三年訪視一次幼兒園，根本等於無實質監督機制。
本案的「平安新村」自從112年由德育營運至今，沒有任何稽查訪視記錄。這就是人力不足導致的漏洞。蔣萬安口中的增編措施，至今未見蹤影。

第三，許淑華表示，蔣萬安信誓旦旦的表示未來狼師案會立刻啟動行政調查、停止合約。可是經過她的追蹤卻發現，台北市教育局對本次爆發案件的幼兒園，設定最快明年二月才會解約。教育局辯解的理由，是因為解約前要找到其他單位可以接手經營。

一間出現大量孩童受害的機構，解約居然還要拖到明年二月，請問這段期間其他在園孩子的身心安全誰來保障？目前也尚未看到教育局積極接洽能夠接手經營的新單位。

針對蔣萬安的三大謊言，許淑華也提出具體4項訴求：

一、當務之急是立即解約，「安平新村」由教育部委託，主管單位北市教育局應以最快程序將幼兒園委託給新的優良單位，安置所有孩子與家長，而不是拖到明年二月。

二、德育學院是專門訓練教保員的機構，且經營數間幼兒園，顯示這個單位的訓練、專業，更在營運管理部分出現離譜問題。

三、要求台北市政府應儘速調查「經OOO非營利幼兒園」是否出現相關情事，尋找潛在受害孩童。同時針對德育學院在北市所受委託經營的幼兒園，立即進行稽查訪視。

四、本案再次凸顯蔣萬安只會喊口號，缺乏執行力，我再次要求蔣萬安市長應補足相關人力，列為最優先改善項目，提高對全市幼兒園的不定期抽查訪視頻率，還給家長一個安心的托育環境。

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許淑華狼師案台北市

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