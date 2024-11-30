嘉義縣全民運或2金8銀15銅　頒出總獎金277萬

▲▼ 嘉義縣表揚全民運優秀選手 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長在蒜頭國小學生活動中心盛大表揚113年全民運動會的優秀選手們，嘉義縣今年拿下2金8銀15銅的佳績、頒出總獎金277萬元，在沙灘角力、健美、柔術、國術、太極拳、五人制足球、木球、龍獅運動、槌球、水上救生、運動舞蹈及舞蹈運動等12個種類都光榮奪牌，縣長翁章梁出席受獎給獲獎者。

教育處表示，嘉義縣政府建立三級培訓制度、提高運動獎勵金、發給連霸獎勵金、提高參賽補助、培訓計畫等，協助選手順利完成各項競賽、榮耀奪牌，並同時頒獎表揚軟式網球江旻育選手，參加第17屆世界軟式網球錦標賽榮獲女子單打、女子團體第3名，從國小、國中、高中一路都是在地培養，嘉義縣健兒成績有目共睹。

翁章梁表示，數天前在東京巨蛋舉行世界12強棒球賽，在一開始不被看好的情況下，台灣以4:0打贏了日本，獲得棒球三大賽（奧運、經典賽、12強）首冠，運動就是有這樣的魔力，具有激勵人心、凝聚社會的力量，令眾人為之驚嘆，恭喜所有拿下獎牌的選手。

翁章梁也說，嘉義縣積極推展各項運動，並且爭取辦理大型運動賽會，之前舉辦過111年全民運動會，讓所有選手一同在賽場上盡情揮灑汗水、爭取最高榮譽，後年也爭取舉辦115年全國中等學校運動會，期待大家繼續「發光在嘉義」，期待未來在競技運動場上，嘉縣健兒繼續勇奪佳績。