快訊／不只周玉蔻限制出境！蔡玉真同涉誹謗判囚1年半　北院下令了

▲名嘴周玉蔻因涉不實爆料，一審被判刑1年6月後還被限制出境、出海，29日在機場欲出國被攔阻。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴周玉蔻、蔡玉真因涉誹謗前中國小姐張淑娟是「晶華緋聞案」女主角，日前一審被台北地院依《個人資料保護法》各判刑1年6月，可上訴，北院合議庭並依《刑事訴訟法》逕行限制2人出境、出海，周今（29日）中午從桃園機場要搭機離境被攔下，消息因而曝光。

據悉，北院合議庭引用《刑訴法》第93-2條第1項規定，若被告犯罪嫌疑重大，而有下列3種情形，必要時，檢察官或法官得逕行限制出境、出海，包括一、無一定之住、居所，二、有相當理由足認有逃亡之虞者，三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。

▲名嘴蔡玉真（如圖）與周玉蔻涉共同不實爆料毀人名譽，一審均被判刑1年6月，也一起被合議庭限制出境、出海。（圖／記者黃哲民攝）

前述3種法定狀況，周玉蔻與蔡玉真比較符合「有逃亡之虞」，但北院未證實。周、蔡2人因2022年公開指稱，張淑娟是1999年時任總統府秘書長蔣孝嚴的「晶華酒店緋聞案」女主角，不過經查2人爆料與事實不符，張怒告2人涉犯加重誹謗、《個資法》等罪嫌。

北院審理認為，周玉蔻與蔡玉真因見蔣萬安受提名參選2022年台北市第8屆市長，認為蔣萬安之父蔣孝嚴的「晶華緋聞案」女主角真實身分尚不明、有炒作空間，於是在2022年9月間，連續在電視政論節目或個人臉書PO文，指稱張淑娟就是緋聞案女主角，並揭露張的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個人資料。

合議庭指出，周、蔡2人爆料內容與公益無關、僅為私德問題，非屬可受公評之事，且內容並非事實，也沒先向張淑娟求證，僅憑張確為中姐、空姐，就以張冠李戴手段，刻意拼湊、扭曲各種片段事由，形成假消息並故意散布於眾，引發媒體廣泛報導。

合議庭認為周、蔡2人的不實爆料，使全台灣甚至全球不特定多數人得以共見共聞，致使張淑娟無端跟緋聞、攀附權貴、利用特權等誹謗言論永遠連結，造成名譽、個資難以挽救、彌補的損害，且周、蔡2人無真誠悔悟、態度不佳，本月（11月）26日依《個資法》非公務機關非法利用個人資料罪，判2人各1年6月徒刑，可上訴。

本案為周、蔡2人議論時事、從事爆料生涯首度被重判，若就此定讞，因無緩刑、將須坐牢。據悉，北院合議庭隨即通知境管單位限制周、蔡2人出境、出海，周今中午要搭機出國前似乎不知此事，在桃園機場辦理登機時，被航空公司拒發機票，移民署國境事務大隊並開立禁止出境處分書給周、讓她自行離開。國境事務大隊婉拒透露發布禁止周出境的機關，以及周出國的目的地。