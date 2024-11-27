快訊／謝宜容霸凌列瀆職被告遭境管　新北檢證實但「不便說明」

▲涉霸凌案爆發後，謝宜容拍攝影片道歉了。（圖／翻攝YouTube）

記者陳以昇、黃哲民、戴若涵／新北報導

勞動部勞發署北分署一名39歲吳姓公務員疑似受職場霸凌所苦，4日在辦公室內輕生，而勞動部調查報告認定，北分署長謝宜容「目的良善」，並將吳男離世原因歸咎於工作量過大等因素，此案引發眾怒。新北地檢署分案調查，並將謝宜容列為他字案被告，朝瀆職罪嫌偵辦，22日更實施境管，對此，新北檢證實了，但因案件仍在偵辦中，理由不便說明。

案件曝光後，謝宜容20日道歉了，並發出聲明稱「虛心接受，坦然承擔責任」，但又稱吳姓公務員的死亡「與本人於機關內領導風格、行為作法無關」，撇清的言論一出，瞬間引爆輿論。

▲新北檢處分限制謝宜容出境出海。（圖／突發中心翻攝）

針對此案，律師謝岳龍分析，謝宜容承認常有對下屬咆哮、情緒易失控狀況，在民事責任與行政責任上，比較容易證明她因故意或過失釀成本件憾事，但刑事責任須遵循嚴格證明，尤其對於吳男之死，要建立謝宜容領導統御風格是直接且唯一的因果關連，而非僅憑眾口鑠金的「逼死」說法就能定案。

另外，謝岳龍指出，《刑法》尚未定義何謂「霸凌」，加上「求好心切」的職場責罵很難被認定是尋短唯一原因，可能頂多追究謝宜容的「傷害刑責」。

新北地檢署表示，謝宜容涉瀆職案禁止出境、出海，但因案件還在偵辦中，理由不便說明，至於專刊則是由警政單位製作、以資辨識，非地檢署製作。

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