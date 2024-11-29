12／10國際人權日將屆　集集鎮12／7開課推廣人權教育

▲集集鎮公所將邀請人權教育推廣專家石怡穎，辦理相關教育課程。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年來由於多元社會的急速轉變，在校園、社會上不時傳出霸凌及各種侵犯人權的事件，不同年齡層或同年齡層之間族群的相處，產生的價值觀、道德觀、人生觀等斷層認知的問題，也不時出現；集集鎮公所因此邀請人權教育推廣專家石怡穎，將於12月7日至集集文化所辦理相關教育課程。

鎮公所指出，本次課程最特別的是藉由桌遊及戲劇活動來引導學員們，體驗什麼是人權與互相尊重的意義，讓同學們在校園裡先行適應與學習人權的觀念，希望對未來步入各階層的人類社會中，找到生存之道。

聯合國大會自1950年起制定每年的12月10日為「國際人權日」，倡議人權是人與生俱來的基本權利和自由，不論其種族、性別、社會階級皆應享有， 不但任何社會或政府不得任意剝奪、侵犯，甚至應積極提供個人表達和發展的機會，才能尊重個人尊嚴、包容差異，達到追求美好生活的目標。

鎮長吳大村表示，藉由集集在地出身的石怡穎返鄉，為在地小朋友們開設人權教育的推廣課程，讓孩子們提早瞭解人權的意義與概念，不但能幫助學生們認識人權，也能帶動社會重視人權的觀念；本次人權教育課程，預訂於12月7日早上9:30至12:00於集集鎮圖書館4樓研習教室開課。