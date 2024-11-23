學長姊已開業賺錢！　段木香菇栽培課程免費用免報名

▲▼花蓮分署將連開3場次段木香菇栽培課程，全程免費用、免報名，人來就對了。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

入冬是最適合栽種段木香菇的季節，林業及自然保育署花蓮分署12月初連3日開設3場次段木香菇栽培課程，歡迎部落、社區、民眾等就近前往觀摩學習，全程免費用、免報名，人來就對了！



花蓮分署致力推動農業部林下經濟政策，鼓勵民眾學習段木香菇及木耳的栽培技術，自2019年起已連續5年辦理免費段木香菇栽培課程，參加課程學員累計超過千人，課程後嘗試栽培的個人、學校及團體計50個，總栽培段木重量達260公噸，累計創造出新台幣520萬元產值！





花蓮分署表示，過去輔導許多國有林班地承租戶參加造林計畫，造林樹種不乏適合栽培段木香菇的樹種，例如楓香、相思樹及杜英等，為了讓林木資源被有效利用，同時帶動山村經濟，花蓮分署過去連續5年開課，希望讓更多民眾學會段木香菇栽培技術，一旦段木需求增加，造林戶收入亦可增加，一舉兩得。為了讓民眾更放心的栽培，花蓮分署更貼心的在花蓮北中南購置了三台熱泵烘乾機，香菇採收了可送到分署各工作站烘乾，延長香菇保存期限。

花蓮分署橫跨花蓮北、中、南區，12月3日在玉里工作站、4日在南華工作站、5日在萬榮工作站，開設3場次段木香菇栽培教學課程，歡迎想斜槓增加收入及有興趣投入種植香菇行列的部落、社區、民眾，把握機會！

詳情請洽（03）8355141-251呂先生。

玉里工作站

地址：花蓮縣玉里鎮中華路414號

時間：113年12月3日（二），9:30-12:00

南華工作站

地址：花蓮縣吉安鄉吉安路6段117號

時間：113年12月4日（三），9:30~12:00

萬榮工作站

地址:花蓮縣鳳林鎮林森路99號

時間：113年12月5日(四)， 9:30~12:00