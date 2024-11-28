桃園資源循環績優處理機構暨海洋認養企業表揚　17家榮獲A級殊榮

▲桃園資源循環績優處理機構暨海洋認養企業表揚。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市資源循環績優處理機構暨海洋認養企業表揚典禮，28日於市府舉行。市長張善政表示，桃園為北臺灣資源化產業重鎮，且率全國之先首創辦理處理廠評鑑作業，目前桃園市營運中的處理機構共有51家，今年共有17家廢棄物處理機構榮獲「A級」殊榮，期許績優處理機構能持續提升本市廢棄物處理效能及資源循環使用效率。

張善政進一步談到，桃園海岸線共有51公里，雖然不是特別長，但生態豐富精彩，其中包含藻礁、石滬及濕地等特色區域。根據桃市海岸垃圾調查結果，桃園沿岸的垃圾主要來源為漁業用品、塑膠垃圾及寶特瓶，大部分是受海洋環流帶動而累積在岸邊，因此定期淨灘是守護臺灣海岸的重要方法之一。

▲桃園資源循環績優處理機構暨海洋認養企業表揚。（圖／市府提供）

對此，市府於今（113）年5月啟動「海岸區域民間認養計畫」，篩選桃園海岸線適合讓民間認養的區段共25公里，媒合14家企業認養，希望透過結合民間的力量擦亮桃園的珍珠海岸，展現桃園海岸乾淨面貌，為市民創造更美好的海濱風景。

市府環保局表示，市府已建構完整的桃園海岸清潔防護體系，由民間志工、企業認養及機關僱工清潔，搭配跨局處的源頭減量宣導，多管齊下一同守護桃園海岸環境。統計自今年7月至10月共清除超過1萬公斤海洋廢棄物，企業出勤次數達200 次，動員超過2,100人次參與，協力提升桃園居民生活及遊客遊憩品質。