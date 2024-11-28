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勞動部就業服務計畫　助毒品案更生人重回職場

▲▼ 嘉義就業中心助毒品更生人職場再生 。（圖／嘉義就業中心提供）

▲57歲的榮哥在嘉義縣私立養生老人長期照顧中心從事照顧服務工作 。（圖／嘉義就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

勞動部為鼓勵施用毒品者就業，並鼓勵雇主僱用毒品更生人，推動辦理「施用毒品者就業服務計畫」，協助施用毒品者能重獲新生、續接職場，其中57歲的榮哥(化名)，28歲因毒品入獄，出獄時已屆齡53歲，因其更生人身分及年齡較長，求職四處碰壁下求助勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心。

就服員運用多項就業促進工具，不僅協助榮哥成功就業嘉義縣私立養生老人長期照顧中心擔任照顧服務員，除了薪水外、還可領到照顧服務員缺工獎勵10.8萬元，及施用毒品者就業服務計畫6.6萬元，直呼感謝嘉義就業中心助其重獲新生！

▲▼ 嘉義就業中心助毒品更生人職場再生 。（圖／嘉義就業中心提供）

▲57歲的榮哥透過「職場學習及再適應計畫」、「照顧服務員缺工獎勵」及「施用毒品者就業服務計畫」錄取嘉義縣私立養生老人長期照顧中心照顧服務員 。（圖／嘉義就業中心提供）

榮哥年輕時大多從事臨時性工作，因受朋友影響誤入歧途，28歲就因涉毒而在獄中渡過人生的黃金時期，待榮哥出獄已高齡53歲，因具更生人身分又與社會脫節太久，缺乏工作經驗及職能，在經濟壓力下急需找工作，廣投履歷卻石沉大海，榮哥絕望之際來到嘉義就業中心求助，就服員在與榮哥晤談中了解他有照顧臥床母親的經驗，也發現榮哥對長輩特別有耐心，鼓勵榮哥參加照服員訓練以提升工作技能。就服員也在榮哥取得照服員資格，運用「職場學習及再適應計畫」順利媒合到嘉義縣私立養生老人長期照顧中心，擔任照顧服務員一職，並結合申請「照顧服務員缺工獎勵」及「施用毒品者就業服務計畫」，讓榮哥除薪水外還有總計17.4萬的獎勵金可領取，讓生活無虞。

「現在的我可以照顧別人，感覺真好！」榮哥說很懊悔誤入歧途，大好青春都因毒品而葬送監獄，出獄後求職一直碰壁，「很感謝嘉義就業中心不放棄我，四年來一直鼓勵關心，以及老闆給自己洗心革面的機會」，榮哥用積極認真的態度證明自己非常珍惜這份工作，除獲得雇主及同事的認可，更從中肯定自我的價值，從此以後揮別過往，邁向人生新旅程。

嘉義就業中心主任李奇玟說，勞動部推動辦理「施用毒品者就業服務計畫」，符合資格之求職者如從事月薪制工作，每個月可以領取5,000元或6,000元不等獎勵金，累計最高可領取6萬6,000元；對於願意提供友善就業機會的雇主，只要僱用經公立就業服務機構推介並僱用滿10天，也能夠申領獎助津貼，累計最高可申領14萬4,000元，計畫詳情歡迎電洽05-2240656嘉義就業中心。

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