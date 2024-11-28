護理師提早到擦器材還要藏水杯！林靜儀喊「醫院避免辦5S比賽」

▲衛福部次長林靜儀，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

洪申翰就任勞動部長隨即宣布公部門將停止5S（整理、整頓、清掃、清潔、教養）運動。台北市醫師職業工會發布聲明揭露，許多醫院將5S素養奉為圭臬，甚至舉辦競賽考核搭配獎懲，要求護理師參加。衛福部次長林靜儀今表示，醫院應安排相關清潔或行政工作人員協助，避免為辦理5S或7S競賽活動增加醫護人員工作負荷。

北市醫師職業工會指出，洪申翰宣布公部門將停止5S運動引起廣泛好評，其中最有深刻共感的當屬同樣受形式主義所苦的醫療業從業人員。這5項素養到了醫療業，其精神有過之而無不及，許多醫院甚至加上了安全、節約兩項規定，力求將「7S」的口號貫徹。

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工會指出，醫療場域為了講求感染控制、合理運用資源，推行這樣的精神也無不可，錯就錯在，許多醫院奉此為圭臬到喪心病狂的程度，甚至舉辦競賽、考核，搭配一定的獎懲，於是護理師在評比活動之前，必須提早到班、仔細擦拭單位內所有器材遂變成一種常態，就算在如今人力短缺、離職率突破天際的職場依然如常。

工會也提到，保持清潔沒有不對，醫療場域也不鼓勵隨時脫口罩就食，但主管是否想過為什麼護理師沒時間從容用餐，只能一邊繕打護理紀錄一邊搭配手搖飲料果腹？醫院削減成本、清潔人力短缺，讓護理師還得無償加班營造出一塵不染的模樣。若是將這些違規都綁上考核的令旗，三令五申之外加以懲罰與責罵，無怪乎人人感受到勞動價值貶抑，政府再多的改善職場口號都無濟於事。

衛福部次長林靜儀發文指出，過去確實有耳聞醫療機構尤其護理站執行5S考評，結果搞到護理師連水杯、便當都得集中收在櫃子裡，工作忙碌之虞連飲食都麻煩的現象。

林靜儀表示，經洽醫事司、醫策會及照護司，據了解醫事司及醫策會已不再辦理5S，護理師則多數由單位舉辦。照護司已經特別表示「醫院護理師工作應以照顧病人為主，及因應護理照護所需之相關整備工作」，例如護理工作車醫材準備安排等。

林靜儀強調，關於醫院5S或7S之相關環境清潔與規劃工作，醫院應安排相關清潔或行政工作人員協助，避免為辦理5S或7S競賽活動增加醫護人員工作負荷。

林靜儀也認為，如果醫療院所對於護理師飲食休息空間不友善而導致無法區別護理站工作區和飲食休息區域，該做的不是要求護理師把沒時間吃完的便當藏起來，而是另外提供醫療工作者友善尊嚴的飲食休息空間。醫療機構的整潔或是規則，目的是病安，不是好不好看。