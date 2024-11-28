台南宮廟建醮煙火倒了！炸穿BMW車窗　車主傻眼：整輛車在慶煙

記者林東良／台南報導

台南南區喜樹萬皇宮12年一度建醮，27日晚上舉行廟會活動，許多交陪境宮廟均出動藝陣、神轎到場助陣恭賀，但在施放高空煙火秀助興時發生意外，疑因風太大造成發射的煙火倒了，竟射穿附近的1部BMW轎車駕駛座玻璃，炸出1個大洞，幸好車主不在車上，否則後果不堪設想。

▲台南南區喜樹萬皇宮27日晚上舉行廟會活動，施放高空煙火秀助興時，疑因風大造成發射的煙火倒了，射穿停在附近1部BMW轎車左前車窗玻璃，炸成1個大洞。（圖／翻攝自threads）

受害車主事後PO文指出：「砲直接射過來，還好我不在車上，不然原地投胎，看到一道閃光，心想不會吧？？？打開車門整台車都在慶煙…」。台南市警六分局表示，警方並未接獲相關報案。

鹽埕天后宮主委林見隆表示，特地慶祝12年一度建醮廟會活動，疑因施放高空煙火時，因風大造成炸穿汽車玻璃，事後廟方馬上處理，與車主達成協議，看維修費用多少錢，廟方一定會負責到底，所以事情當場就解決了，不會有問題。

喜樹萬皇宮主委蔡忠壽表示，意外疑是因風大吹倒造成，這以前在各地廟會也頗常見，而高空煙火廠商都有保險會理賠。

民眾對此表示，覺得有點危險，因現場民眾還蠻多的，有時候熱鬧的時候也是稍微要有點距離一點，車子不要停得太近，這部車應該就停在旁邊，要管制一下比較安全。另也有民表示，因為廟會活動在所難免，大家稍微注意一下就沒問題。