轉任律師當上櫃藥廠獨董涉內線交易　前法官賺286萬判囚3年10月

▲曾任法官的律師陳永昌，擔任晟德大藥廠獨立董事期間涉犯內線交易案。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

曾任高院法官的律師陳永昌被控2018年間、擔任上櫃公司晟德大藥廠（4123）獨立董事時，因職務機會得知廠方授權糖尿病新藥進度，涉於利多消息公布前，利用親友名義買股套利286萬餘元、涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌，台北地院審結，今（28日）判陳3年10月徒刑、全額沒收犯罪所得，可上訴。

陳永昌畢業於台大法律系、司法官訓練所第19期結訓，曾任桃園、士林、台北、基隆等地院法官及高等法院法官，轉任律師經營法律事務所，2016年間獲聘任股票上櫃公司晟德大藥廠獨董、連任至2022年卸職。

檢調2022年獲報，指稱陳永昌2018年於獨董任內，涉嫌內線交易，當時晟德在同年7月13日發布重大訊息，董事會決議與對岸華潤醫藥控股公司簽署合作備忘錄，獨家授權CS02糖尿病新藥在中國市場開發與商業化，簽約金與里程碑金為人民幣8000萬元，銷售權利金百分比最高可達2位數。

華潤醫藥控股所屬的華潤醫藥集團，在中國當地是知名企業，華潤醫藥控股在香港上市，產品包括中西藥、生物製劑與保健品，晟德與華潤簽訂的合作備忘錄屬於保密合約。

▲時任晟德大藥廠稽核經理唐宜鶴，也涉犯內線交易罪嫌。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調查出，陳永昌因職務機會得知此一利多消息，認為晟德股價會上漲，因此在晟德正式公布授權訊息前，用親友名義搶先買進晟德股票，並於晟德發布重訊後、逢高出脫套利，估算已賣出的實現獲利與尚未賣出的擬制獲利共286萬餘元，時任晟德稽核經理唐宜鶴也跟進撈外快，賺進31萬餘元。

全案於2022年7月發動搜索約談，陳永昌到案否認指控、訊後交保100萬元，唐宜鶴到案認罪，主動全額繳回不法所得，檢方起訴2人涉犯《證交法》內線交易罪嫌，建請對唐宜鶴減刑。北院今判唐8月徒刑、緩刑3年，陳3年10月徒刑，均須沒收犯罪所得，可上訴。