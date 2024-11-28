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「航海王」涉內線交易又租人頭戶洗錢　吐194萬+罰300萬獲緩刑

▲▼ 上市公司台驊控股董事長顏益財 。（圖／記者劉昌松攝）

▲「最懂海的男人」顏益財（中）擔任台驊控股公司董事長期間，涉犯股票內線交易罪嫌 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台驊控股前董事長顏益財因投資航運股的眼光精準、被稱為「最懂海的男人」，卻被查出2020年台驊將被收購期間，涉趁消息公開前，用人頭帳戶買賣台驊股票套利194萬餘元，台北地院審結，今（28日）依內線交易罪判刑1年11月、《洗錢防制法》判刑6月得易科罰金，均緩刑3年，須支付公庫300萬元並沒收犯罪所得，可上訴。

顏益財日前主動辭任台驊控股董事長與董事職務，聲稱續以「創辦人」身分支持集團長遠發展，他今託律師到庭聆判，律師婉拒回應判決結果。同案被告、時任台灣航空貨運承攬股份有限公司董事長許旭輝，被依內線交易罪判刑1年9月、緩刑3年，須支付公庫150萬元，可上訴。

▲台驊董事長顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）

▲顏益財創立台驊控股擔任董事長期間，精準投資航運股獲利豐碩，被股民暱稱為「航海王」。（圖／記者廖婕妤攝）

本案源於國內半導體通路商聯大投資控股公司（3702），於2020年間以每股32元，公開收購物流倉儲業台驊公司（2636）普通股5%到20%，雙方並於同年5月28日分別在股市公開資訊觀測站公告此一重訊。

顏益財1984年創立台驊公司，執掌營運期間，對於海運市場的分析精闢、繳出投資佳績，被暱稱為「航海王」，後因新冠肺炎疫情期間，顏以「一張不賣、奇蹟自來」的名句看多航運股，事後印證他精準眼光，更被股民譽為「最懂海的男人」，大聯大收購台驊股權除考量業務互補性，台驊穩定高獲利也是主因。

但檢調今年（2024年）接獲線報，指顏益財當年判斷本件股權交易，將成推升台驊股價的利多，因此在重大訊息成立至公開後18小時內的禁止交易期間，涉以花錢租用的人頭帳戶買賣台驊股票、套利194萬餘元，許旭輝也加入、不法獲利31萬餘元。

台北地檢署今年4月搜索顏益財辦公室等10處地點，約談顏與許旭輝到案，訊後諭知顏交保500萬元、許交保200萬元，顏男2人於偵查中自白犯罪、全額繳回犯罪所得，檢方今年6月起訴2人涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌，建請法院依法減刑。

北院今判顏益財、許旭輝各1年11月、1年9月徒刑，均緩刑3年，不僅都須全額沒收犯罪所得，顏還須支付公庫300萬元、許150萬元。

此外，顏益財本案租用人頭帳戶買賣股票行為，另被起訴涉犯《洗錢防制法》以期約及交付對價使他人提供，而無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶罪嫌，北院判他6月徒刑、得易科罰金18萬元，同樣緩刑3年，全案可上訴。

至於提供帳戶的2名人頭廖男與陳男認罪，均獲檢方緩起訴1年，各須支付公庫30萬元與40萬元，顏益財的王姓秘書與周姓員工奉命保管帳戶及協助下單買賣股票，也被檢方處分緩起訴各1年，各須支付公庫8萬元與4萬元。

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