涉掏空和進電子2千萬　李妍璟前緋聞男友「寶哥」遭起訴

▲綽號寶哥的方寶慶涉及和進電子掏空案遭檢察官提起公訴。（ 資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

和進電子(股票代號3191，已更名雲嘉南科技)前董事長龔俊仁，涉嫌與具黑幫背景的方寶慶等人聯手，以假交易等方式掏空公司，導致和進損失約2191萬元，大多流入私人口袋，台北地檢署27日依《證券交易法》起訴龔、方等9人，並持續通緝和進前副董事長陳盈全和女友黃綵彙。

方寶慶(綽號寶哥)過去曾是擔任四海幫海罡堂堂主，後來轉型投資醫美等公司，曾傳出與藝人李妍璟交往的緋聞，檢調查出，包括方寶慶在內多家國內中小企業公司，涉嫌在2019年間，與和進循環假交易，虛增不實營業額，但帳上2191萬元大多沒有回流和進，反而成為呆帳。

▲龔俊仁歷任和進董事長、總經理，2度涉嫌掏空遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調2023年間發動搜索約談後，根據查扣帳冊追查金流後，依涉嫌《證交法》非常規交易、財報不實等多項罪名，起訴時任和進總經理龔俊仁、財務長饒瑞峰以及協助造假交易的方寶慶等9人。

另外，龔俊仁在擔任和進董事長期間，與副董事長陳盈全等人，在2013年到2015年間同樣以虛增採購金額、假交易等方式，掏空8千多萬元部分，先前已遭檢察官起訴，正由法院審理中，全案被視為重要關鍵人的陳盈全與女友黃綵彙疑潛逃大陸，已遭發布通緝。