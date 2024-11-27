必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」半價開吃　再推全新美式炭烤小肋排

▲必勝客推出年末限定2大美食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接年底即將到來的各種聚會，連鎖比薩品牌「必勝客」集結多樣海陸食材推出全新「嫩牛大蝦起司比薩」，並首度開賣美式餐廳經典料理「美式炭烤小肋排拼盤」，即日起於全門市限時限量上市，比薩還可享外帶單點半價起嚐鮮優惠，以及外帶買大送大、外送買大送小等好康。

▲嫩牛大蝦起司比薩搭配奢華三起司餅皮。

必勝客推出年末限定2大美食，其中「嫩牛大蝦起司比薩」使用鮮嫩牛排佐以甘甜法式多蜜醬，搭配炙烤Q彈大蝦，再加上乳酪起司球、乳酪片及莫札瑞拉起司，打造超濃郁奶香口感，餅皮還可加價成全新「奢華三起司餅皮」，是大塊熟成切達起司結合牽絲莫札瑞拉起司、酥脆帕馬森起司絲的組合。

嫩牛大蝦起司比薩售價918元起，即日起至2025年1月6日限時限量開賣，可享外帶買大送大，外送買大送小以及外帶單點半價起共3大限定優惠。

▲首度開賣美式餐廳經典料理「美式炭烤小肋排拼盤」。

至於首度開賣的「美式炭烤小肋排拼盤」，是經過獨門醬汁醃漬、慢火燒烤熟化的豬小肋排，搭配獨特煙燻風味及美式酸甜醬汁，口感軟嫩、香氣十足，還吃得到BBQ烤雞、薯金幣及巧克力QQ球等經典副食，即日起至2025年2月10日限量開賣，特價599元。

▲拿坡里披薩攜手台灣在地小農推出「Do You旺蜜」披薩。

另外，拿坡里近日也找來「雲林良品與品味南投」合作推出「Do You旺蜜披薩」，在披薩中放進雲林鳳梨搭配南投蜂蜜，還吃得到臘腸、燻雞等配料，打造甜蜜中帶有鹹香的全新滋味，即日起至12月16日於全台134家拿坡里披薩·炸雞門市販售，還可享內用或外帶大披薩259元、小披薩159元嚐鮮優惠，現省110元。