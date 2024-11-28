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贏家享受過程中自虐的快感！馬拉松跑者無畏精神爆發「非贏不可」的鬥志！

NIKE,馬拉松,紀錄片,訓練營。（圖／NIKE提供）

▲近期有一系列訓練影片上線抓住民眾眼球，帶你親眼見證「倔強跑者」如何用雙脚堅實跑過過每一個挑戰。（圖／擷取自NIKE影片，下同。）

生活中心／綜合報導

汗水浸濕衣衫，雙腿像灌了鉛一樣沉重，每一次呼吸都不容易，這就是馬拉松選手們的日常寫照，他們在烈日下揮灑汗水，在雨中依然咬牙堅持。跑步的過程充滿了種種不適，為什麼還有越來越多人瘋路跑，不只是下班到運動場去跑，甚至開始擬定訓練菜單，其實大多數跑者一開始並不為了運動而跑，有人想挑戰身體極限、也有人想克服困難，卻在過程中漸漸愛上跑步。

你是否也曾面對鏡中的自己，想挑戰自我卻又怕失敗？近期有一系列訓練影片上線抓住民眾眼球，帶你親眼見證「倔強跑者」如何用雙脚堅實跑過過每一個挑戰！揭開了每一位跑者為突破自我的不妥協態度，以及挑戰不可能的決心，看他們如何在教練的陪伴下，克服「放棄」的魔咒，以及來自於內心深處對想贏的渴望。

NIKE,馬拉松,紀錄片,訓練營。（圖／NIKE提供）

▲▼看他們如何在教練的陪伴下，克服「放棄」的魔咒，以及來自於內心深處對想贏的渴望。

NIKE,馬拉松,紀錄片,訓練營。（圖／NIKE提供）

一群來自台灣各地的素人跑者，這群人有學生也有上班族，不管工作、課業多勞累，為了即將到來的馬拉松賽事，每一次的訓練都準時出現在賽道上，不畏冰冷的晨風或是大雨中都堅持熱血上場，絕對不認輸！鏡頭下，每一位跑者都擁有屬於自己的熱血故事，越是痛苦，越激起他們的「非贏不可」精神，一開始他們也曾懷疑自己，在跑到力竭、心跳飆升的極限挑戰下，「要不要放棄」的小劇場不斷上演，想放棄時，有人會默默對自己說：「我不管怎麽樣，都不能完全停下來」，咬牙堅持到最後一刻，不願認輸的韌性，讓人忍不住熱血沸騰。

NIKE,馬拉松,紀錄片,訓練營。（圖／NIKE提供）

▲咬牙堅持到最後一刻，不願認輸的韌性，讓人忍不住熱血沸騰。

為了迎接即將到來的馬拉松賽事，NIKE特別為這群熱愛挑戰的跑者們舉辦了NRC疾速訓練營，幫助他們超越自我極限，取得自己的全馬最速成績！除了每週安排相應的速度、長距離訓練課表外，團員間彼此也增加自主練習，同時教練會根據跑者狀況所給予個人化指導，讓這些跑者在訓練期間不僅獲得了系統化的訓練安排，也培養了緊密的革命情感，充滿自信地迎接挑戰。

NIKE,馬拉松,紀錄片,訓練營。（圖／NIKE提供）

▲▼NIKE特別為這群熱愛挑戰的跑者們舉辦了NRC 疾速訓練營，幫助他們超越自我極限，取得自己的全馬最速成績！

NIKE,馬拉松,紀錄片,訓練營。（圖／NIKE提供）

提及跑步的契機，每個人開始跑步的理由都不盡相同，但往往都和突破自我有關，有人在跑步中找到了自信，重新認識自己，也有人個性不服輸，想贏過每一次困境。這些熱愛跑步的跑者，都經歷過艱辛的身心煎熬，無論是清晨的長跑，還是夜晚的衝刺訓練，身體非常非常疲憊、是不是該停下來了、現在真的是極限了，放棄的念頭在跑步過程中如影隨形，意志與體力消耗殆盡時，內心鬥志成為唯一的推動力，

偏偏這群人個性比較倔將、不認輸、不想就此停住，越是痛苦，越激起他們「非贏不可」的衝勁，更想知道身體極限在哪裡，即使面臨高溫、坡度、風速等不同的惡劣環境，每一次沉重的步伐，都讓他們感到自己離勝利更近了一步，這些堅持不懈的跑者，克服的不只是身體的疲憊，而是不輕言放棄拚到最後一秒的決心！

NIKE,馬拉松,紀錄片,訓練營。（圖／NIKE提供）

▲這些堅持不懈的跑者，克服的不只是身體的疲憊，而是不輕言放棄拚到最後一秒的決心！

如果你也正勇敢的挑戰自己，或正處於猶豫不決的低潮期，來看看真正的贏家如何享受自虐的過程，每一個人的眼神都在閃閃發光，有渴望、有謙卑、有感謝還有堅定，不斷的挑戰和征服帶來力量與勇氣！想一睹NIKE為馬拉松賽事打造的專業訓練營，深入體驗跑者們的心路歷程與訓練挑戰，立即前往Yahootv，感受這股想贏的熱血魅力！

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