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大陸 大陸焦點 特派現場

黑龍江鶴崗積雪48公分　救護車被困...醫護扛擔架雪中送人

記者魏有德／綜合報導

黑龍江部分地區自昨（26）日起出現大暴雪到特大暴雪的天氣，截至今（27）日上午8時，鶴崗最大積雪深度達到48公分，地面完全被雪覆蓋，車輛幾乎被雪掩埋。由於雪勢又急又快，地面溼滑的情況下，一輛救護車被民眾拍下在路面被困，車上的醫護人員只能用手提著擔架在雪中跑步前進運送病患，令人十分敬佩。

▲黑龍江鶴崗暴雪。（圖／翻攝九派新聞）

▲黑龍江鶴崗暴雪。（圖／翻攝九派新聞）

《九派新聞》報導，中國天氣首席氣象分析師信欣表示，25日晚到26日，東北地區出現了強雨雪。吉林東部琿春出現62.9毫米（公釐，下同）的暴雨，打破11月單日降水量紀錄和最晚暴雨日紀錄。黑龍江鶴崗54.6毫米、湯原46.5毫米、蘿北37.5毫米，均出現特大暴雪，並打破11月單日降水量紀錄，鶴崗也創造最晚50毫米+的紀錄。20時積雪，鶴崗39釐米（公分，下同）、湯原37釐米、蘿北35釐米。

▲黑龍江鶴崗暴雪。（圖／翻攝九派新聞）

▲醫護人員抬著擔架在雪地中奔跑前進。（圖／翻攝九派新聞）

據悉，鶴崗市區積雪深度約達30至40公分，這輛受困的救護車停車位置距離醫院一百多公尺，就連行走也十分困難，救護人員表示，「救護車上有5名工作人員，4人抬著患者連走加跑趕往醫院，患者第一時間得到救治，目前生命體徵平穩。」

對於醫護人員扛著擔架在雪中前進的事件，鶴崗市急救中心表示，影片中的患者及時得到救治，現在生命體徵平穩，「為應對此次暴雪天氣，鶴崗市急救中心全員在崗，所有救護車更換雪地胎，調度指揮中心和所有醫護人員這兩天都沒回家，救護車一直在路上跑，沒有因為天氣原因延誤救治。」

▲黑龍江鶴崗暴雪。（圖／翻攝九派新聞）

▲路上的車輛完全被雪覆蓋住。（圖／翻攝九派新聞）

鶴崗市教育局也即發出通知稱，按照市氣象部門暴雪紅色預警信號和道路紅色預警信號，11月27日全市還將出現大到暴雪及大風天氣，「27日全市各級各類學校繼續停課一天，教學進度可利用機動週時間補齊。」
 

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